陽明看紅海完全復航要一段時間　明年首季審慎樂觀、後續運價波動大

▲陽明海運看明年首季審慎樂觀，後續恐運價波動大。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(23)日下午舉辦法說會，公司回覆法人詢問時指出，公司所所聯盟有持續規劃與準備復航紅海，但需百分百安全才會復航，目前都僅見到零星試航，估計完全復航仍需一定時間；對於明年展望，估計第一季估農曆年前都可維持不錯運價水平，後續恐運價波動大，市場情況不明朗。

陽明在簡報中指出，經濟合作暨發展組織(OECD)估今年中國經濟成長率穩定在5%，2026年放緩至4.4%，全球成長率估自今年的3.2%降為明年的2.9%，該組織警告由於全球經濟前景仍顯脆弱，若貿易緊張局勢進一步升溫，恐將加劇經濟下行風險。

主要經濟體採購經理人指數(PMI)最新公布的11月PMI數據，全球製造業復甦力道不均，美國、歐元區、中國及日本等主要經濟體皆落於緊縮區間，惟東南亞景氣仍展現強勁擴張動能。

在新船持續交付、全球經濟放緩與貿易不確定性壓力下，2025年供給成長顯著增加，需求成長則相對平緩。美中貿易戰休戰並暫停港口費有助緩解市場壓力，但紅海復航時間未明，加上港口壅塞與環保法規趨嚴，將持續影響未來產業供需前景。

根據各金融和能源機構對於布蘭特原油油價之預估，每桶原油價格可能介於54~65美元/桶之間波動，主要受地緣政治、美國貿易政策、美中石油庫存及需求變化影響。

明年第一季市場走勢受農曆春節影響顯著，年前備推升貨量，營收動能可望增強，惟農曆年後市場恢復仍需視復工情況。整體而言，雖短期面臨季節性挑戰，整體第一季市場展望仍維持審慎樂觀。

陽明今年前三季累計合併營收為1262.65億元，稅後淨利148.10億元,稅後EPS為4.24元。陽明自有運力佔整體營運船舶48%，年增0.6%，自有貨櫃自去年的41%提高為47%，負債比為28%。