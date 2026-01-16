不是政治壓力！謝金河曝魏哲家說法「去美設廠是因為有生意」

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電赴美設廠長期被外界解讀與政治壓力有關，財信傳媒董事長謝金河近日發文轉述台積電董事長魏哲家餐敘時的發言，直言台積電到美國設廠「是因為有生意才去的」，並非在政治壓力下做出的選擇，千萬不要說台積電掏空台灣，「他說台積電有上萬工程師，技術是搬不走的，台積電也不會變成美積電。」

謝金河指出，15日中午市場高度關注台積電法說會，魏哲家交出一張遠優於市場預期的成績單，包括毛利率拉升至62.3%、單季EPS 19.5元，全年淨利達1.71兆元、EPS 66.25元，都是「令人意想不到的好成績」。法說會後，魏哲家特別邀請媒體負責人及重要主管餐敘，並在餐敘中談及多項關鍵議題。

魏哲家親曝「有生意才去美國，不是政治壓力」

針對外界最關注的赴美設廠議題，魏哲家直言，台積電是「因為有生意」才到美國設廠，並非受到政治施壓。他強調，台積電擁有上萬名工程師，核心技術「是搬不走的」，也不會有所謂「美積電」的問題，呼籲外界不要用掏空台灣的角度來看待台積電的全球布局。

魏哲家也談到企業責任，表示隨著獲利持續成長，台積電未來在善盡社會責任上會更加努力。謝金河提到，從高雄氣爆、南部大颱風、花蓮地震到近期的馬太鞍事件，台積電其實都「默默做了很多事」。魏哲家更坦言，對於台灣大學教授薪資不如台積電工程師一事，自己始終感到耿耿於懷。

地緣政治加劇 態度從遠離政治到「努力溝通」

在地緣政治升溫下，魏哲家也首度明確回應國家角色的問題。他表示，過去台積電刻意遠離政治、也不太與媒體接觸，但未來會更努力與外界溝通。當被問及股東、員工、社會責任與國家利益的排序時，魏哲家嚴肅表示，「國家利益要放在最上面」，並強調台積電一向尊重台灣民選的領導人，遵循張忠謀創辦人的指示。

謝金河最後形容，台積電就像一艘護持台灣的航母，不僅撐起台灣產業鏈，也在關稅談判與全球布局中扮演關鍵角色，「這個2500億美元的投資，台積電的1650億美元占一半以上，台積電在關稅談判中又扮演護衛台灣的角色！」