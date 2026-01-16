整合實價登錄、銷售中開價　永慶房屋「售屋房價即時算」讓房價行情更透明！

▲永慶房屋「售屋房價即時算」讓房價行情輕鬆查！（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了幫助消費者更輕鬆取得房價行情趨勢，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，針對雙北直營地區推出的「售屋房價即時算」服務。雙北地區的民眾只要輸入地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情和區域內的房市動態，讓房市資訊變得更透明！

「售屋房價即時算」連銷售中的物件開價都看得到！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，市場上許多的房屋行情估算服務，往往只利用政府實價登錄資訊。考慮到各家業者在申報實價登錄資訊時，工作時長多有不同，最遲可能交屋後近1個月才會申報。同時，政府部門亦有資訊整理之工作，再加上實價登錄資訊並非即時上線，大約每10天才會更新一次。因此，相對完整的實價登錄資訊，通常需要等待1-2個月才會齊備出爐。這也導致市面上的行情估算服務，有可能落後市況1-2個月。

但是永慶房屋的「售屋房價即時算」除了利用政府的實價登錄資訊之外，還會每天更新永慶房屋的成交數據！在永慶房屋成交的物件，交屋隔天便會立即登錄在永慶房仲網並存入資料庫中，使「售屋房價即時算」能夠即時更新行情估算。除了已經成交的房市資訊之外，永慶「售屋房價即時算」系統，同時將社區周遭正在銷售中的物件的開價納入考量，讓計算出來的參考行情更貼近市場。民眾也可以直接參考周遭房屋目前的開價，對區域房市有更清楚的認知。

陳賜傑更指出，永慶房屋在雙北直營地區的成交市占最大，擁有數量相當龐大的交易紀錄，這也使得永慶房屋的「售屋房價即時算」不僅能夠更快更新數據、數據來源也更全面，讓行情估算更貼近市場。

▲永慶房屋「售屋房價即時算」只要輸入地址，就能估算出房屋當前的行情狀況。

「誠實售屋企劃書」提供客製化的售屋建議

「售屋房價即時算」能夠迅速的根據市場試算出房屋大約行情，但是每間房屋都有其特色和細節，需要進一步分析判斷。屋主若需要更精準的行情估算，「售屋房價即時算」上也能直接找到長期耕耘社區的永慶房屋經紀人。只要輸入聯絡資訊和地址，永慶房屋的社區專家就會主動與屋主聯繫，進一步提供更全面詳盡的「誠實售屋企劃書」，並針對屋主房屋的優劣勢做出更精準的估價，並提供客製化的售屋建議。

若後續委託永慶房屋售屋，屋主將享有業界唯一的「真房價保證」。永慶房屋的經紀人如違反相關誠實服務承諾，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，讓消費者的權益有所保障。永慶房屋一條龍的完整服務，讓售屋過程不僅輕鬆便利、又安心！消費者即使委託其他房仲售屋，也可以上「售屋房價即時算」試算，檢查其他房仲的估價是否有出現價格落差過大的狀況，避免遭到黑心房仲聯手投機客刻意賤賣房屋的情事。

陳賜傑表示，身為「誠實房仲」的永慶房屋，不斷運用科技實踐「先誠實再成交」理念，讓完整的房市資訊輕鬆可得；更推出業界唯一的「真房價保證」，保護消費者權益。未來永慶房屋也會持續優化便利科技和消費者保障，讓安全、滿意的購售屋服務不斷升級！

