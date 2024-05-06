中信金漲停後接力秀！　一文掌握台新金、永豐金、新產續航優勢

▲中信金外觀。（圖／記者李毓康攝）

文／玩股講客人

之前我已經不斷強調這件事情，不要在那邊傻傻等升息或降息，等到最後也是一場空，兩邊都贏的金融股才不會獲利落差過大...

自從中信金宣布預計配發現金股利1.8元後，直接一根漲停板伺候，因為事前各大機構預測配息差不多落在1-1.5元，結果突然公布配息創新高，也難怪市場大追捧。

首先要知道的第一個重點，是中信金獲利組成，簡而言之，就是銀行加上壽險，升息時銀行放款受惠；遇到降息時，則變成壽險獲利大幅成長，可以說是無論升息或降息，都持續受惠，這個我們過去專欄的金融股系列文已經提過數次，說了這麼多年，從金融股被打入谷底到現在再次翻揚，證明這個看法是正確的，所以同樣的思維邏輯，其他比照中信金營運模式的金融股當然也值得研究一下，不過中信金漲都漲完了，就不要再馬後砲了，之前我已經不斷強調這件事情，不要在那邊傻傻等升息或降息，等到最後也是一場空，兩邊都贏的金融股才不會獲利落差過大，那麼接下來有沒有同類型或不怕升降息的金融股？這是本文要探討的重點。

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台新金（2887）：董事會決議2024年預計配發現金股利0.599元、股票股利0.4元，合計差不多是1元，2023年EPS是1.01元，等於全部獲利都幾乎發給大家了。回到金控營運本業，除了銀行放款及數位銀行業務持續穩健之後，先前併購保德信人壽的效益慢慢浮現，甚至今年有本錢配發這麼多的股息，有一部分要歸功於壽險操盤的高收益，如果說要找一家跟中信金類似的金控股，那麼台新金肯定是台股前幾順位。

永豐金（2890）：董事會決議2024年股利政策，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，總計股利1元，這也創下九年來的新高。說到永豐金也簡單，銀行業務持續受惠升息並穩健放款，另外證券子公司的國外複委託業務已經做到前兩名（目前跟國泰證券互有領先），所以遇到升息就帶動銀行獲利提升，遇到降息就變成股市大發利市，證券業務賺不完。

新產（2850）：正當大家對產險揮別防疫險陰霾而大肆慶祝，新產卻是一臉淡定，2024年董事會決議每股配發4.99元的現金股利並創下歷史新高。其實很少人知道，新產的業務型態都是每年一簽，通常就會跟著利率或通膨而漲價，再者，新產其實沒有做太多防疫險義務，而公司雖然是新光集團旗下，但彼此業務互不干擾，所以新產跟台新金、新光金也沒有直接從屬關係，至於為什麼新產獲利能如此之高？很簡單，產險業務就是一年一簽，只要公司不要發生理賠風險過高，那麼長期營運就沒什麼問題。當然，這種一年一簽的模式，獲利就沒辦法太高，也不能投資一些中長期性的資產，所以要大賺是很難，那麼每年獲利穩健成長就不是難事。

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