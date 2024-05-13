繼承爸600萬遺產！無業男「買股+吃喝」4年慌了：快被我花光

▲原PO四年來幾乎花光繼承的遺產。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多人都希望能夠財富自由，不過如果真的得到一筆意外之財，是否能夠好好理財才是關鍵。近日一名年近30歲的無業男子表示，4年前爸爸過世他拿到600萬遺產，還有一棟舊透天和農地，而他借媽媽200萬後，自己投資股票、整修房子、跟朋友吃喝等花了不少，現在快把錢花光了。有人建議，他最好去找工作。

一名網友在Dcard以「遺產快被自己花光」為題發文，表示「四年前爸爸過世，我得到大約600萬的存款、一棟很舊約30～40年的兩層透天以及和親戚共同持有的農地，我的部分約有400坪。存款部分，媽媽說借她200多萬玩股票，她每個月給我四千元，房子部分因為舊透天有神明廳所以目前家人都住在舊透天，而農地因為是跟親戚共同持有加上土地法修改，目前也是動不了的資產。」

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原PO說，他快30歲，身上有400萬，但現在錢都快被他揮霍光了，「我完全沒有理財的觀念和認知，剛拿到時還不敢亂花，後來迷上一些收藏然後又沒工作兩年，股票跟朋友一起當航海王又賠了好幾十萬，還到處跟朋友吃吃喝喝，還有稍微整修舊透天，總想著到時候工作就有錢補回來了，但實際上每個月薪水三萬多根本入不敷出，還是看到什麼就要買，真的一花下去就回不去了。」

原PO指出，他最近沒工作，存款剩幾張亂買的股票，家人都以為他有錢，也一直在上班，他才有慌張的感覺，「我知道一切都是我自作自受，原本可以有更好的做法，但事到如今我只能以剩下資源來改善。」

原PO談到，「目前我想把借媽媽的200多拿回來請她幫我買ETF，然後我分紅給她，看看一個月能不能多領一些錢，或是把老舊透天花一些錢整理出租，然後回媽媽現在原本租人的地方住，工作再去打個工就好，但我活該浪費了自己的資源，拜託大家不要罵我，我是想跟大家分享我的心情還有詢問大神們能不能給我一些建議或是分享。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「先找個工作，然後從初級班開始學理財，努力先讓自己收支平衡後再想別的」、「你適合窮活 手上有錢就會花掉的人不適合有太多錢」、「錢給你媽存好你好好工作，不要想東想西」、「說真的幾百萬到底能幹嘛？讓你可以自以為不用工作真好」。

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