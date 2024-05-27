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驗船中心發布快報　IMO推遲海上自主水面船舶章程完稿時程

▲最新海上自主水面船舶章程(MASS Code)草案架構。（圖／CR提供）

▲最新海上自主水面船舶章程(MASS Code)草案架構。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

國際海事組織(IMO)海事安全委員會第108屆會議(MSC 108)於上周五(24日)結束。驗船中心(CR)指出，本次會議除採納眾多海上人命安全國際公約(SOLAS)修正案外，對於海上自主水面船舶章程(MASS Code)內容的制定，由於其複雜度，已確定無法按原計畫在今年12月的MSC 109會議完成非強制性的MASS Code。

會上預計推遲至2025年5月的MSC 110會議才有機會完成MASS Code。而有關強制性的MASS Code生效時程，也從2028年1月1日延後至2032年1月1日。

▲制定船舶使用替代燃料規定之工作計畫。（圖／CR提供）

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▲制定船舶使用替代燃料規定之工作計畫。（圖／CR提供）

CR補充，為達成IMO的2050年溫室氣體淨零排放目標，預期將有更多船舶採用零或近零溫室氣體排放的技術、燃料和/或能源。因此，本次會議審議制定替代燃料安全監管框架的發展報告，以確保船舶未來能安全地使用新技術和替代燃料，並更新制定船舶使用替代燃料規定之工作計畫。

此外，鑒於海事網路保全的重要性，本次會議完成新版海事網路風險管理準則草案，新增有關網路韌性及人員培訓要求，後續待2025年便利運輸委員會(FAL)第49次會議同意後將發布。為協助我國航運各界即時了解國際海事安全的最新動態，CR已發布會議結論快報，可上該會網站查詢。

關鍵字： 驗船中心快報IMO推遲海上自主水面船舶章程

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