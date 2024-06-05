航海王再揚帆！　貨櫃三雄漲逾5％、萬海漲停

▲萬海航運。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

紅海危機持續惡化，推升運價指數持續走揚，加上Q3海運傳統旺季即將到來，航運巨擘馬士基（Maersk）1個月內2度調高全年利潤預測，法人預估貨櫃三雄下半年獲利可觀，激勵三雄今（5）日股價上漲，萬海（2615）更是開盤10分鐘左右就衝上漲停。

馬士基近1個月內2度調高全年度的利潤，並宣布因應船舶調度問題，將暫停亞洲-美東TP20航線；市場認為，這將使艙位供給更吃緊，將再推動全球運價上揚，對於我國貨櫃三雄來說是一大利多。

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貨櫃三雄今日漲勢驚人，萬海開盤約10分鐘走右就衝上漲停價88元，成交量近6萬張，還有逾2.2萬張單排隊等買；陽明（2609）一度漲逾8％，盤中最高報82.3元，成交量約18萬張；長榮（2603）則漲約5％，最高報221元，成交量逾3.4萬張。

最新一期SCFI指數漲破3000點，一個月來漲近57％，4大航線也持續上漲，美西線每FEU（40呎櫃）漲破6000美元、美東線每FEU漲破7000美元。業者指出，因為運力短缺，航次變少，有些港口被跳港，造成某些供應鏈斷鏈，影響美東美西的運力調度；另有些地方變成空白航班，再調回時就會有櫃子調度的問題；有些櫃子在卸櫃港口無法回航，造成櫃子短缺，因此經營遠洋線的船公司會把櫃子優先給歐洲、美國、中南美、中東國家，進一步造成近洋線櫃子短缺。