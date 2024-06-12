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永慶房屋王政儀：誠實不只是一種理念　更是一種傳承

永慶房屋王政儀：誠實不只是一種理念，更是一種傳承（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋經紀人堅持用誠實服務消費者，如同王政儀業務經理說：「沒有人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講。」（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋最新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，透過永慶房屋第一線經紀人現「聲」說法，提出自己的「誠實心聲」，呈現永慶經紀人以「誠實」信念，回應消費者對家的渴望。現「聲」經紀人之一的永慶房屋經紀人王政儀，一路從新人蛻變成頂尖經紀人，接觸過許多形形色色的客戶，人生視野與格局越來越開闊，唯一不變的是王政儀對誠實服務的堅持與實踐。這也讓他在影片中堅定的表示：「這是學長姐一開始就教我們的事。現在已經變成我們的DNA了。」

誠實至上 刻在永慶經紀人骨子裡的DNA
王政儀踏入房仲業時間點是2019年，當年為了促進房市透明化，行政院提交俗稱「實價登錄2.0」的法案，其中最重要的修法內容，就是將房屋成交資訊揭露至門牌，讓房地產市場完全透明化。但是這項法案卻卡關，遲遲無法通過。當時永慶房產集團董事長孫慶餘遂在永慶內推動「實價登錄3.0」服務，率先將永慶房屋成交物件的行情揭露至門牌地址。

「我當初還只是一名新人，還不太懂為什麼要這麼做。但是我的師父和學長姐，馬上用實際行動告訴我資訊透明的重要性，以及誠實服務對客戶的幫助和保護。」王政儀表示。

王政儀服務的地區位於新莊，當時新莊新舊社區相互混合，即使只相隔一條馬路，房價就有明顯的落差，如果是以30號為區間的方式揭露房價，就無法判斷是新社區還是舊社區的價格。因此永慶房屋將成交行情全面公開到門牌，對掌握真實的房價就非常有幫助。王政儀回憶，學長姐在服務客戶的過程中，不僅提供完整的成交行情資訊，更誠實分析每間房屋成交的狀況，幫助客戶掌握市場行情，讓他印象非常深刻。

沒人喜歡被隱瞞　好的壞的都必須講
「這種誠實態度就是當時我的師父和學長姐一直傳授給我的，」王政儀分享，「雖然房仲經紀人有成交才會有業績，但是每一位學長姐都不會為了業績而隱瞞、或是欺騙消費者，而是誠實告知客戶房屋的優劣勢以及市場行情，幫助消費者做出最適合他們的決策。」這種誠實服務的精神，也落實在王政儀的每一次服務中。

有一次王政儀帶看一棟超高大樓產品，客戶對房屋相當滿意，當下即表達購買意願，此時王政儀卻主動向客戶說明樓層內有中繼水箱的狀況，可能會產生低頻噪音，王政儀的說明讓客戶相當意外，更表示他是唯一一名主動告知的房仲。「中繼水箱在房屋裡看不到，它也不能算是『瑕疵』，所以有些房仲就不會主動提。」但是王政儀堅持告知，「有些人就是會介意，所以即使是這麼小的一個點，我們還是會誠實向客戶說明。沒人喜歡被隱瞞，所以好的壞的我們都會講。」

永慶房屋王政儀：誠實不只是一種理念，更是一種傳承（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋王政儀經紀人表示，在永慶裡，誠實不只是一種理念，更是一種傳承。

誠實不只是一種理念 更是一種傳承
永慶經紀人對誠實的堅持，更可以從永慶房屋詳盡的產權調查中一窺究竟。以凶宅為例，一般房仲僅有主動告知買賣的房屋是否為凶宅的義務，但永慶房屋經紀人，不僅是住宅本身，只要住宅周遭、上下樓層有凶宅情況，也會誠實告知，如果永慶房屋經紀人知道在社區中不同棟別亦有凶宅紀錄，也都會記錄在產權說明書中。

「最讓我欽佩的是，我們有很多老舊大樓的產權說明書，上面還存有十幾年前非自然身故的紀錄，那都是好久以前的學長姐們忠實註記下來的。」王政儀分享，「正是這些學長姐們流傳下來的誠實記錄，才幫助我們提供最完整的資訊給消費者。」因此永慶房屋的誠實服務，不僅是為了現在的客戶，更是在造福未來的消費者。「看見學長姐們一步一腳印的做好誠實服務，也會督促我們好好地把誠實理念傳承下去。」王政儀表示。

經過5年多的歷練後，王政儀也當上師父，開始指導新進的永慶夥伴。「我一直覺得『誠實』是房仲經紀人最寶貴的資產。當年我的師父傳承給我很多寶貴的經驗，我也希望把當時學長姐教給我，以及我自己對誠實的體悟，傳遞給新進的永慶人。」誠實服務在永慶房屋，不只是一種理念、一種堅持，更是一個DNA，能夠不斷傳承給未來的永慶人。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋

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