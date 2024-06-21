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宜蘭房市聚焦高鐵利多　在地房仲指：2區受惠最深「上看5字頭」

▲▼ 宜蘭議會 。（圖／仲介業者提供）

▲宜蘭擁高鐵建設利多，房市最受惠的為東區、運動公園與縣政中心周邊。（圖／房仲提供

記者項瀚／宜蘭報導

宜蘭擁高鐵建設利多，房市最受惠的為東區、運動公園與縣政中心周邊。在地房仲表示，這2區除了與高鐵站距離不遠，還具有12年完整學區、鄰近國道等條件，買盤方面有6~7成是台北客、返鄉客，觀察近期還有1~2成買方來自花蓮。

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永慶不動產宜蘭女中湋豐加盟店東劉海鳳表示，宜蘭高鐵站拍板縣政中心以南350公尺處，與新設的台鐵宜蘭新站共構，房市方面最受惠的就是東區、以及縣政中心與運動公園一帶。

劉海鳳指出，宜蘭市東區為鐵路以東，也稱之為後站商圈，主要路段包括東港路、陽明路、校舍路，區域具有陽明醫院機能、12年完整學區，目前30~40年華廈成交價逐漸走向3字頭，每坪平均落在29~30萬元，而中古透天以地坪20~30坪、建坪55~70坪產品為多，總價約1500~1600萬元。

▲陽明大學附設醫院升格為醫學中心是誰的提款機，宜蘭藍綠互有攻防。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭市東區具有陽明醫院機能、12年完整學區。（圖／記者游芳男攝）

劉海鳳說，除了高鐵題材，陽明醫院二期也在興建中，區域有廣大腹地重劃區等著建商進駐，未來新推案單價上看40~45萬元，屆時也會帶動東區中古房價。

另外，相連的運動公園、縣政中心商圈屋齡普遍較新，有許多10年內大樓，劉海鳳指出，成交單價最高已可達45萬元，目前建商持續推案，估5年後將站上5字頭，也是宜蘭市最高價地段。

▲▼ 宜蘭 。（圖／記者項瀚攝）

▲運動公園與縣政中心周邊最高成交單價達45萬元。（圖／記者項瀚攝）

劉海鳳說，東區、運動公園與縣政中心周邊鄰近國道，開車5~10分鐘就可接上壯圍交流道，觀察買盤有高達6~7成是台北客、返鄉客，他們以置產的角度看好區域未來房價，有些客戶是每日通勤台北，尤其是汐止、南港、內湖一帶的上班族，有些則是先置產，中短期作為假日度假使用。

值得一提的是，劉海鳳說，403大地震後，不少花蓮購屋族到宜蘭買房，由於2區同屬台灣東部，生活環境都頗為愜意，而宜蘭離台北近，又有高鐵，相關建設越來越到位，「近期每10組客戶，就有1~2組來自花蓮。」

▲▼ 花蓮 。（圖／永慶不動產提供）

▲劉海鳳強調，宜蘭東區、運動公園與縣政中心周邊房價具上漲空間。（圖／永慶不動產提供）

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