放到忘記！丟400萬買1檔股　 4年後一看「賺了1000萬」他笑喊扯

▲原PO在4年前買了10張聯發科的股票 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人出社會後會開始規劃自己的現金流，賺取被動收入，希望提早財富自由，一名網友表示，日前看到一個很久沒用的證券戶，發現自己在4年前買了10張股票，買完後放著就忘了，如今已經賺到1027萬元，驚呼「不要操作最賺」，貼文曝光，網友看到成本436萬元更驚訝「原來400萬可以忘記！」

有網友在Threads發文，打開很久沒用的證券戶，發現自己在2020年4月，買了10張聯發科（2454），成本價436萬2664元，4年過去了，帳面已賺進1027萬7296元，「放到現在，我自己都忘了，真的是不要操作最賺」。他也貼出對帳單以及交易紀錄，證明不是唬爛，「我是真的忘記了啦，我自己也覺得扯」。

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貼文曝光，網友們驚呼連連，「重點是四百萬可以隨便忘記」、「聯發科，這四年股息也收了240幾萬了吧，恭喜發財」、「原來400萬是可以忘記的」、「就跟我從洗衣機拿出洗好的褲子，發現口袋裡有一張100塊一樣，太猛啦」、「我是不是該去清查一下以前的證券戶了」、「原來這麼多錢，可以忘記的…努力跟上」、「我也想把400萬當成400塊丟在一邊」。

還有網友分享，真的會不小心忘記的故事，「完全相信真的有人忘記這件事欸，我姑姑當年就買了1張未上市櫃的台積，好像買完當下有跌，一度難過到以為自己遇到詐騙，痛苦到直接放著到忘記，由於當時還是紙本股票，直到股票改成無實體，證券商通知她去辦新的證券戶才想到自己有台積！而且1張自己變20幾張，直接叫乾媽」。