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MSC美西線運價7/1沒漲　7/6市場運價多已降到8千美元以下

▲美國東西岸出現的狀況並未讓市場運價應聲上漲。（圖／港務公司提供）

▲美西航線因MSC並未在7月1日調升運價，多數船公司上周五都已採取降價行動。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導　

超大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場7月1日的漲價計畫，各公司原規劃美西線自每大箱(40呎櫃)自7100-7500美元漲到8100-8500美元，但業界龍頭地中海航運(MSC)卻維持原價7500美元未漲，其他船公司發現之後，相繼採取降價行動，到上周五(5日)為止，多數公司已將運價降到7900美元以下，馬士基航運上周五傍晚網站上開的價格是7600美元。

地中海航運的運力市占率目前已經突破20%，佔全球總量的五分之一，左右市場能量越來越高，該公司針對7月1日這一波漲價，先是6月中率先宣布美東線每大箱運價要調漲2千美元，讓其他公司原調漲1千美元計畫紛紛跟著倍數調升，未料其在美西線卻是取消1千美元漲價計畫。

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攬貨業者分析，MSC美西線沒漲價，顯然是影響到其他船公司裝載量，先是傳出韓國森羅商船(SM LINE)每大箱運價調降600美元，接著中遠海運、東方海外與日本海洋網聯等調降200-300美元，到了上周五，除了有一家大型船公司還報價8000美元，其他公司多數都已降到7900美元以下，也有兩家船公司針對指定航班，提供7500美元運價。

由於每家攬貨公司都會有主要合作的船公司，很難掌握多數船公司運價，但從趨勢來看，估計運價還會進一步下修，主要是因自6月以來，美西線增加的加班船、新航線不少，且估計本月份還會持續增加，讓原本不足的艙位變得日漸寬鬆。

美東線因為還未見到明顯新增運力，7月1日多數順利漲價，目前僅知陽明海運維持原漲1千美元計畫，上周五中遠海運與東方海外通知客戶每大櫃降價100美元，但與7月1日一口氣漲2000美元相較，對託運人幫助太小，不過因為7/1的漲幅太高，加上巴拿馬運河通行量持續加高，外籍船公司高階認為，接下來美東線運價有進一步下修可能，美東罷工可能，各界都要求白宮出面干預。

MSC本月4日通知客戶美西、美東航線現行運價維持到本月底，也就是7月15日不會漲價，至少讓託運人可以先鬆一口氣。

歐洲目前的GDP增長率為0.5%，全靠紅海危機支撐運價上漲，攬貨業認為運價漲得差不多了，只要重要樞紐港不出現嚴重罷工問題，運價上漲空間小，下修空間大。

另一方面全球第二大港新加坡的壅擠狀況有獲得改善，港方持續增加吊桿與人力，重新開放位於吉寶碼頭的舊泊位和堆場，另船公司也有些航班避開彎靠新加坡，讓候港時間從最嚴重時候的7天降到2至3天。

克拉克森的報告顯示，目前全球港口的擁堵量約為900萬箱(20呎櫃)，接近新冠疫情期間960萬標準箱的高峰數，不過今年貨櫃船運運輸旺季提早開始，提早結束的機率也高，Drewry雖估計國際主要轉運港的擁堵狀況將保持高位，但預計隨著運力的增加和航班計劃的恢復，情況會有所緩解。

關鍵字： MSC美西線運價71沒漲76降到8千美元以下

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