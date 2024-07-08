IC設計唯一獲獎！　創意電子蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」

▲創意電子蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」。（圖／創意電子提供）

記者高兆麟／綜合報導

亞洲最具指標性人力資源期刊《HR Asia》於今日在台北南港展覽館舉辦「亞洲最佳企業雇主獎」頒獎典禮。IC設計大廠創意電子（3443）在超過300家競爭企業中，除連續兩年獲獎，今年更是IC設計唯一獲獎的企業。

台灣半導體產業正受到全球供應鏈的高度關注。除了全球龍頭台積電在晶圓製造上擁有不可撼動的地位外，上游IC設計產業同樣備受矚目。隨著市場需求不斷增長，各家廠商紛紛祭出優渥的薪資福利來吸引優秀人才。根據最新公布的2023年「非主管薪資中位數」排名，半導體產業在前十名中佔據了八席，其中創意電子位列第五，在半導體產業中僅次於台灣IC設計龍頭聯發科及聯詠，彰顯其在業界的競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了提供具有競爭力的薪酬和福利吸引人才，創意電子表示，公司重視每位員工的需求和意見，致力於營造多元共榮的友好工作環境，幫助員工自我實現，並平衡工作與生活。

值得一提的是，HR Asia在評選獎項時，會針對企業內部員工進行「全面評估模式」的匿名問卷調查，而創意電子在核心價值、自我認知、團隊合作等多個面向中皆表現優異，顯著的領先市場，這也是創意電子能夠在激烈的評選中脫穎而出的關鍵因素。

創意電子總經理戴尚義指出，以人為本是創意電子在IC設計服務的商業模式中非常重要的價值。創意電子以穩健成長為目標，讓員工、客戶與公司一起成長，連續兩年獲得主辦單位肯定，就是穩健成長的具體實現。

創意電子作為全球先進客製化IC領導廠商，從設計到量產提供完整的解決方案，並掌握先進封裝製程IP，今年可望連續五年創下業績新高紀錄，總經理戴尚義也勉勵同仁「我們的未來會更好」。