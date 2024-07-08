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新北工人倒臥15樓鷹架送醫不治　勞動部：心肌梗塞非中暑所致

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

新北板橋一處新建案工地今日上午有一名年約40多歲工人，疑因高溫造成身體不適，整個人昏迷倒臥鷹架上，送醫搶救後仍宣告不治，對此，勞動部職安署派員檢查初步了解，當時狀況為該名勞工早上7點30分許上工，欲至R樓進行安裝窗框作業時，於步出電梯時，發生因心肌梗塞昏倒在地，經送醫不治死亡憾事，另職安署已啟動職業災害勞工個案管理服務。

職安署強調，雇主應落實健康管理，掌握勞工身體狀況，並適當選配作業勞工，並於作業期間隨時注意勞工身體健康狀況，有任何疑義，可尋求醫師協助，並參考醫師建議，採取適當調配措施。此外，勞工亦應配合接受一般勞工體格檢查、定期健康檢查，有相關病史或狀況者，並應於事前告知雇主，以進行健康管理及適當之工作調配。

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職安署也呼籲雇主，面對高溫氣候帶來的健康風險不容忽視，特別是勞工如有高血壓、心臟病、糖尿病、精神病、肝疾病、消化性潰瘍、內分泌失調、無汗症及腎疾病等症狀，服用影響體溫調節、抑制排汗、利尿劑等藥劑，或肥胖、妊娠、中高齡及高齡者、近期缺乏熱暴露者、曾經患熱疾病者，因其身體循環及調節機能較差者，更應隨時注意勞工身體健康狀況，避免使其長時間從事高氣溫戶外作業；更多資訊請參考職安署網站。

關鍵字： 高溫作業健康管理勞動部個案管理職安署

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