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航空貨運市場說變就變　直飛280元的運價中轉僅收170元

▲達美航空將以A330-900neo客機飛台北-西雅圖航線。（圖／達美提供）

▲達美航空台北-西雅圖航線傳出開低價取得轉洛杉磯重貨。（圖／達美提供）

記者張佩芬／台北報導

本月初還非常看好的航空貨運市場，進入月中市場明顯轉淡，台灣出口需求大幅下滑，大陸電商貨驟減，昨日市場傳出目前運美西線每公斤新台幣280元(外加34元油料附加費)的運費，有航空公司只收170+，但不是直飛運輸，是經西雅圖轉洛杉磯。

大型攬貨公司證實，是有一批重貨，達美航空西雅圖航線提供每公斤170+，從西雅圖轉洛杉磯的運費，由於重貨對航空公司實質收益最有利，一般航空公司都會優先收重貨，每公斤的運價也會低廉20元以上。

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攬貨業估計，以目前市場情況，估計本周或下周運價就會全面下修，但應不至於跌破200元，達美航空新開台北航線，給出的價錢應該屬於特例，估計貨量至少在一公噸以上。

至於市場於何時好轉只能一周一周看，電商業如果大出貨時間撞在一起，運價就會大漲，如果連AI等科技產品也大出貨，運價就會是飆漲局面，不過電商貨是搶不過高科技、高價值產品的。

業界原本估計今年航空貨運旺季提早來到，各大航空公司在6月30日通知7月1日起調高美國線運價，美西線從最低每公斤新台幣220元漲到260元，漲幅17.78%，美東從228元漲到298元，漲幅30%，油料附加費39元外加。

目前美西線每公斤運價約280元，美東線約300元，油料附加費原本每公斤收39元，昨日開始降為34元。業界分析，6月底因為有作帳行情，促成7月1日運價大漲，但今年運價處在高檔時間特別長，應該是造成目前市場運價重新盤點的因素之一，正常情況下航空貨運旺季是從8月下旬、9月初開始，後市還是可以期待的。

關鍵字： 航空貨運說變就變直飛中轉

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