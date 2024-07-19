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2024真善美傳播研習營　四天課程圓滿完成

▲▼真善美傳播研習營,AI,陳安祥,新聞,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／中華文化推廣協會提供）

▲淡江大學文學院長紀惠君（左二）、ETtoday總經理陳安祥（左一）、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜（右三）、MyGoPen總編審葉子楊（右二），指導學員如何利用AI強化行銷、擊破假新聞。（圖／中華文化推廣協會提供，下同）

財經中心／綜合報導

為培養未來媒體菁英，公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦「第三屆真善美傳播研習營」。為期四天的課程，邀請45位專家學者、產業達人擔任講師，傳承經驗、接軌實務。第四天下午，80位學員以「重塑AI時代下媒體的真善美」為題，進行分組提案競賽，最終由創意、兼具可行與實用性的「AI全智能衣櫥」奪下首獎。

研習營最後一天的講座，以「假訊息與新聞查證」為題，由淡江大學文學院院長紀惠君主持，ETtoday新聞雲總經理陳安祥、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜、MyGoPen總編審葉子楊三位業界先進開講，談及AI時代來臨，記者要更專注採訪能力、並輔以AI生成提高報導品質，也要多方查證訊息來源，做好媒體守門員的角色。

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▲▼真善美傳播研習營,AI,陳安祥,新聞,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／中華文化推廣協會提供）

▲銘傳大學傳播學院長陳柏宇（左一）、政治大學新聞系教授李怡志（右二）、文化大學教授王台瑞（右一）現場示範AI生成影像與文章，讓學生大呼過癮體驗AI工具的優勢。

接下來的「AI運用與媒體實作」，由銘傳大學傳播學院長陳柏宇擔任主持人，政治大學新聞系教授李怡志、文化大學大傳系教授兼系主任王台瑞主講，現場示範使用AI生成產出影音、圖文等內容，也提醒學員AI是強大的輔助工具，可以改變媒體作業模式，且AI仍持續更新進化，要持續跟進、才能跟上潮流。

最後課程為傳播媒體重視的「社群與媒體行銷」，由國立政治大學傳播學院院長陳憶寧擔任主講人，邀請網路溫度計品牌行銷總監王子禾、QSearch商務開發暨品牌顧問講師黃達凱、彥星喬商廣告傳播事業群行銷策略長田福海三位職場前輩分享，提及「大數據」是社群行銷的關鍵，唯有掌握數據，才能精準行銷、創造話題；各種實務上的案例分享，讓台下學員大呼過癮。

▲▼真善美傳播研習營,AI,陳安祥,新聞,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／中華文化推廣協會提供）

▲「社群與媒體行銷」課程邀請QSearch商務開發暨品牌顧問講師黃達（右）、彥星喬商廣告傳播事業群行銷策略長田福海（左），分享職場經驗，指導學員們精準行銷與案例分享。

80位學員、10人一組，在7/18下午展示四天研習營所學，由佛光大學傳播學系主任徐明珠、南華大學傳播學系副主任黃彥穎、人間福報總監楊錦郁擔任評審委員。評審指出，今年學生表現都十分優秀，僅用研習營課後時間討論的提案成熟度也不錯，未來值得期待。

最終由「AI全智能衣櫥」以些微之差奪得第一名，評審對於小組用活潑、創意的呈現方式印象深刻，加上概念不只實用、而且也有市場需求性，對目標客群的定位清楚，展現掌握行銷、創造流行的概念，表現相當優異。

▲▼真善美傳播研習營,AI,陳安祥,新聞,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／中華文化推廣協會提供）

▲四天研習營，學生把握時間討論，以「AI全智能衣櫥」為題奪得競賽第一名，由研習營召集人趙怡（圖中）代表頒發獎金。

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關鍵字： 真善美傳播研習營AI陳安祥新聞永慶房市訊息永慶必知小常識

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