高股息ETF越跌越買？　不敗教主喊4情況別碰

▲不敗教主陳重銘指出，高股息ETF最穩定的股利來源，是成分股配息。

圖文／鏡週刊

美中晶片大戰升溫，近期台股震盪加劇，但投資人無謂大盤重挫，越跌越買台股ETF。據集保中心最新資料顯示，台股ETF總投資人數突破900萬大關。其中，高股息ETF貢獻最巨，包辦新增人數最多前5名；面對指數大跌，高股息ETF恐怕會賺到息收卻賠掉價差，投資人想問，現在怎麼辦？

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台股重挫，ETF投資人數卻創新高！據集保中心最新資料顯示，國內62檔台股ETF受益人數近一週增加20萬4,085人，達900萬6,640人，為連續21週創新高。其中，新增人數最多前5名清一色是高股息ETF，分別是00940（元大台灣價值高息）、00919（群益台灣精選高息）、00939（統一台灣高息動能）、00929（復華台灣科技優息）及00878（國泰永續高股息）。由於指數跳空跌破月線，高股息ETF填息挑戰勢必增加，面對後市投資人該如何因應？

「為吸引投資人，現在投信好像都要拚出年化報酬率10%的配息才算及格，但這一切都是假的！」不敗教主陳重銘在《錢鏡你家》節目中直言，台股這波多頭最高來到2萬4千多點，理論上配息殖利率應下滑，尤其今年高股息ETF成分股殖利率多不到4%，為何ETF可配到這麼高？

他解釋，若鎖定配息，投資人要先了解高股息ETF的配息組成，主要有4種來源，包括股利所得、利息所得、收益平準金及已實現資本利得。「以老牌0056（元大高股息）最近一次除息為例，股利所得占比為18.97%，也就是1.07元的股利中，僅0.2元是成分股的配息，配息率其實不高，必須用平準金及資本利得來拉高配息金額。」

陳重銘強調，平準金是投資人的錢，將資本利得拿回，也會減少複利的威力，配息越多，ETF淨值降得也快，對投資人不見得有利。「還有些投信前面幾次配息放大絕，目的是吸引投資人眼球，增加ETF規模；有些還因高配息導致ETF出現大幅溢價，代表投信控管有問題，最好都不要碰。」

還有，現在台股高檔修正，一旦ETF股價跌破發行價，依規定不能配發資本利得；「所以最穩定的股利來源，還是成分股配息，投資人要理解指數選股邏輯。」

陳重銘提醒，股利只是高股息ETF報酬的一部分，重點還是要看總報酬率，這樣投資人才能領到股利且賺到價差。但現在台股高檔修正，投資人又該如何擬定布局策略、做好配置？更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。



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