▲前排右九起萬海名譽董事長陳朝亨夫婦在長子陳致遠陪同下出席新船命名典禮。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運今（1）日上午在日本聯合造船公司津船廠舉行3055箱(20呎櫃)新造船「WAN HAI 375達春輪」與「WAN HAI 377極春輪」雙船聯合命名典禮暨公益捐贈活動。萬海自有船到今年3月底就已達94%，預計本月交船的「達春輪」將安排在亞洲區間航線，預計第四季交船的「極春輪」還在規劃中。

本次命名典禮由萬海名譽董事長陳朝亨、萬海(日本)株式會社社長暨萬海(新加坡)公司董事陳致遠，以及日本聯合造船公司代表取締役社長灘 信之先生共同主持，邀請日本眾議院議員中曾根康隆先生的夫人－中曾根友美，以及陳乙安分別擔任「WAN HAI 375達春輪」與「WAN HAI 377極春輪」的命名人，為兩艘新造船獻上保人船貨均安，引豐盈之業績的萬千祝福，典禮在現場嘉賓的見證下順利圓滿地完成。

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「達春輪」與「極春輪」為萬海航運與日本聯合造船公司合作布建第3批12艘3055箱系列船的最後兩艘。此系列船舶以環保節能概念打造，配備新型節能設備，達到節能省油成效，迎合綠色航運趨勢。

此系列船舶皆取得「智能船舶」(Smart Ship Notation)國際認證，透過智能船舶系統建置，可利用各項監控系統及通訊設備，蒐集船舶航行數據及設備運作情形，強化船隊安全管理，為客戶提供優質及安全的運送服務。

萬海航運致力於社會公益，本次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐贈必要物資給日本四日市社福機構－Esperance Yokkaichi，期盼藉此心意，照亮需要幫助的角落，「因為萬海，世界很近」。