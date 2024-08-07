捷迅總座看海、空運價維持高檔　Q4買氣增加仍有旺季

▲捷迅總經理孫鋼銀。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

捷迅（2643）昨日公布上半年財報表現亮眼，Q2單季獲利成長近7成，上半年獲利成長8.16％，每股賺2.85元；總經理孫鋼銀分析，海運裝載率仍上看9成，今年下半年運價仍會維持高檔，9-12月買氣仍會帶動Q4旺季。

觀察目前海運市況，孫鋼銀表示，貨櫃船都沒有到爆艙，但是裝載率還是有8、9成，運價雖然上漲，但並不代表貨量很多，美國貨量狀況跟疫情相比少很多，隨著年底購物旺季即將來臨，目前貨量看起來比4、5月多一些，但也沒有出現明顯拉貨潮，主要是因為有些傳產客人去年進貨還沒賣完。

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孫鋼銀指出，下半年海運運價應該仍會維持高檔，主要還是靠AI產品帶動，電商也持續出貨，不論美國經濟好壞，下半年迎來感恩節、聖誕節等，9-12月買氣都還是會增加，因此預計下半年都會比Q2更好；另大家擔憂美東碼頭工人罷工議題，他則認為看起來並不會真的罷工。

孫鋼銀也說，目前海運、空運價格還是維持在高價位，美西及美東空運價格預計落在240元至300元之間。

此外，台股今日大反彈，捷迅開低後迅速拉高，盤中一度漲逾8％，終場收77元，上漲4.7元或6.5%。