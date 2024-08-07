星宇航空申請上市　證交所准了

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

興櫃航空股星宇航空（2646）董事長張國煒在今年股東會中透露，將力拚今年底前轉上市，並已在6月底送件，證交所今（7）日一致通過星宇申請股票上市案，預計年底前可望上市。

證交所於今日召開第821次「有價證券上市審議委員會」，審議星宇航空初次申請股票上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。

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星宇航空截至去年底，實收資本額為208.87億元，累積虧損為115.06億元，累積虧損已達實收資本額二分之一；去年獲利1億元，今年Q1稅後淨利6.23億元，已賺贏去年全年，EPS為0.3元，並將在8／13召開董事會公佈Q2財報；董事長張國煒也預估，今年全年獲利可達到「2位數的億」。

星宇航空目前全球航網包括由台北飛航24個城市，以及由台中飛航澳門、峴港、高松共3個城市，涵蓋美、亞洲地區共27條航線；8／16將開闢北美西雅圖航線、9／1飛航印尼雅加達、10／27開航台中飛航富國島等航線。

星宇航空機隊規模持續擴張，目前有13架A321neo、5架A330neo及5架A350-900，共23架航機。

星宇航空今股價開高走高，終場收27.25元，上漲1.85元或7.28％。