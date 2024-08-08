學區宅需求旺　高雄文化中心2字頭大樓「租不如買」

▲文化中心生活圈為高雄傳統文教聚落，位於市中心，學區好、綠地多，是不少高雄人購屋熱門區段。（圖／永慶不動產高雄文化青年加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

文化中心生活圈為高雄傳統文教聚落，位於市中心，學區好、綠地多，是高雄人指名購屋地段，小環境已無太多可建地可供開發，物以稀為貴下，專家表示，屋齡10年內大樓站上4字頭，出現1成的漲幅，中古物件也相當保值，2字頭物件甚至出現「租不如買」的現象。

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永慶不動產高雄文化青年加盟店東許俊賢表示，文化中心一直以來就是高雄成熟商圈，除了文化氣息濃厚，生活機能也非常便利，還有四維國小及五福國中明星學區加持，在地人有不少學區宅的需求，除了原有長期居住客層，也有就讀高雄師範大學等外地客移居，具不少剛性需求，長期以來買氣只增不減。

▲去年政府推出新青安成家貸款，目前市場買氣還是非常熱絡，首購、首換族為區域主力最大購屋族群。（圖／永慶不動產高雄文化青年加盟店提供）

許俊賢表示，區域主力產品為大樓產品，新案像是「鳳凰康澤」、「術風景」等，成交價坐4望5，最高已逼近5字頭，因為新大樓不多，中古屋保值性相當強，屋齡10年內大樓最受歡迎，像是「文化藏美」今年成交價已站上40萬元，1月還有35.1萬元，3月已經達40.5萬元，短短3個月已出現13%的漲幅。

由於去年政府推出新青安貸款，目前市場買氣還是非常熱絡，尤其剛要結婚的年輕首購族與小家庭，為區域主力購屋族群。

▲永慶不動產高雄文化青年加盟店東許俊賢表示，新青安刺激出不少自住需求，文化中心生活圈交易量穩定提升。（圖／永慶不動產高雄文化青年加盟店提供）

許俊賢分析，儘管台股近期出現回落，仍是相對位於高點，高雄積極產業轉型，具備半導體、AI等產業議題，加上房市仍處於低利環境，新青安刺激出不少自住需求，交易量持續穩定提升，下半年房市仍會是自用當道的市場。

此外，文化中心生活圈兼具各項機能，租屋需求旺盛，連帶推升租金走高，區內不少屋齡30~40年中古物件，還有2字頭行情，出現租不如買現象，許俊賢說：「乾脆用租金付房貸，吸引自用族群積極進場購屋。」



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