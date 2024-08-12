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萬海H1每股賺5.77元　砸17.1億元租2艘全貨櫃輪

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

萬海航運（2615）今（日)）公布上半年財報，上半年合併營收為657.80億元，年增31.49%；稅後淨利為161.92億元，EPS為5.77元；董事會也公告租入2艘全貨櫃輪，租期為3年，總金額約17.1億元。

萬海說明，Q2受惠運價及貨量增長，公司船舶調度得宜，對獲利有所挹注，單季稅前淨利為145.30億，稅後淨利為115.69億，EPS為4.12元。

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展望後市，萬海指出，Q3是歐美返校及傳統假期備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，公司將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。

萬海表示，公司於今年前7月已新交船舶共計9艘，分別為3艘1.3萬TEUs及6艘3,000 TEUs船舶，預計到年底前還有3艘新造船舶，分別為1艘1.3萬TEUs 及2艘3000 TEUs將下水運營，2025年預計有3艘1.3萬TEUs新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力，去年前7月共處分3艘船舶，運力合計7,400 TEUs以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

此外，萬海也公告，為了集團整體營運綜效考量，租入2艘全貨櫃輪，每艘約6.2億元至10.8億元，總金額約17.1億元，並按月支付租金，租期為3年。

 

關鍵字： 萬海航運

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