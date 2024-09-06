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高雄美術館特區供不應求　在地房仲：2周內就能賣出

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲美術館特區是高雄知名豪宅聚落，也是目前高雄預售案房價最貴的區域。（圖／永慶不動產高雄美術南二加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

美術館特區是高雄知名豪宅聚落，也是目前預售大樓房價最貴的區域，隨高雄商圈北移，該區生活機能陸續完善，也成為自住客指名度最高的區域之一，專家指出，隨預售案房價屢創新高，中古屋房市也受到強力拉抬，一向出現供不應求，一有釋出通常2周內就能售出。

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永慶不動產高雄美術南二加盟店東林弘哲表示，以往中央公園、新堀江商圈是南高市中心，不過近10年因人口往北高雄移動，商圈也跟著轉移，鼓山區的美術館特區也取代南高，成為自住客購屋指名度最高的區域之一。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲輕軌成圓通車，美術館特區各項機能完善。（圖／永慶不動產高雄美術南二加盟店提供）

美術館特區有高雄市立美術館、內惟藝術中心設立，人文氣息濃厚，並擁有41公頃的美術園區，綠地面積廣闊，很適合休閒養生，又有明星學校加持，加上輕軌成圓通車，各項機能完善。

高雄目前預售單價、總價最高豪宅，都是由位於美館特區的「御皇苑」奪冠，單價最高已達73萬元，直接撐高預售豪宅單價天花板。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲受高雄房市大盤價格高漲影響，美術館特區中古屋房市也受到強力拉抬。（圖／永慶不動產高雄美術南二加盟店提供）

受高雄房市大盤價格高漲影響，美術館特區中古屋房市也受到強力拉抬，林弘哲表示，該區為重劃區，大樓屋齡多在20年內，主力以2000~3500萬元、2~3房含平車最受歡迎，屋齡10年內大樓，價格落在48~56萬元，10~20年大樓，價格約為40~48萬元。

林弘哲分析，美術館特區首購、換屋、豪宅產品都有，加上剛性需求強，長期供不應求，買氣熱的時候，中古屋甚至賣到無屋可賣，一般而言，一有釋出通常2周內就能賣掉。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲永慶不動產高雄美術南二加盟店東林弘哲表示，限貸令一出，反倒是自住型買方看屋議價好時機。（圖／永慶不動產高雄美術南二加盟店提供）

此外，屋主也有惜售心態，看好美術館特區是高雄傳統蛋黃區，屋主多半看好未來增值性，入手後除非是剛性需求才會轉手，也有長期持有的置產心態，因此釋出量也不多。

至於近期房市最熱的議題就是「限貸令」，引起外界大幅關注，林弘哲建議，此時反倒是自住型買方看屋好時機，畢竟限貸令造成的影響「短空長多」，也不足以撼動房價下跌，但卻能趁機議價，空間彈性較高。

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