美國線能否因罷工致運費大漲　法人、船公司與攬貨業都不看好

▲貨櫃船公司訂的美國線10月1日大漲價計畫，法人、船公司與攬貨公司高階都不看好。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

因為美國東岸10月1日罷工可能，貨櫃船公司早早就申報10月1日美國線要大幅調升運價，有非聯盟船申報每大箱(40呎櫃)要調漲4000美元，幾家亞洲籍聯盟船公司則申報10月1日漲2000美元，也有船公司多加申報10月15日再漲2000美元，但是馬士基與赫伯羅德至今沒有提出漲價計畫，包括法人、船公司與攬貨公司高階都不看好這次大漲價。

超大型攬貨公司負責人指出，今年美國進口商因為美國對部分中國貨品加高關稅，以及美國東岸罷工可能，一直在提早進貨、補庫存，現在已經呈現旺季提早結束現象，想利用罷工或怠工可能大幅調升運價困難度很高，而且10月1日以後裝船的貨，運到美東已經是10月底、11月初，即使有罷工或怠工，屆時多半已結束，加上第四季市場進入傳統淡季，貨量明顯不足。

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大型與中型攬貨業者則認為，船公司或許有機會因為罷工或怠工，每大箱運價加高3-500美元，或是透過大幅縮減航班來提升運價，喊說要漲2000甚或4000美元，都是虛的。

有法人則分析，第四季貨載需求季節性放緩，運力供給增加，運價易跌難漲，美國東岸碼頭工人10月可能出現的罷工，因時間逼近美國總統大選，不排除政府介入調停；如果罷工時間延元，也有船公司多加申報10月15日再漲2000美元，但是馬士基與赫伯羅德至今沒有提出漲價計畫，包括長，美東的貨物將改由美西進，經過鐵路轉運美東，或許有機會支撐美西線運價走勢。罷工事件對於運價影響程度，關鍵在於罷工的時時間長短。

歐洲籍船公司在台高階坦言，馬士基與赫伯羅德至今都沒有說10月1日要漲價，而是希望將現行運價穩住，如果真有罷工，漲個300、500美元或有機會，但是只要船隻裝不滿，漲價都僅會是短期漲價，尤其是有低價的非聯盟船在那。亞洲籍船公司高階則認為，漲300、500美元應該是有機會的。

根據上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)，今年美國線運價高點是在7月5日，當日美西線每大箱8103美元，上周五(13日)已經跌到5494美元，跌掉2609美元，跌幅32.20%，美東線則自9945美元跌到6838美元，跌掉3107美元，跌幅31.24%，而市場實收運價因為船公司將長約價與現貨運價採取配比方式收費，加上對大客戶提供特惠價，也有些加班船之類的特惠航班，都壓低了實收運價，不過即使運價下跌幅度很大，目前的運價都還是成本價倍數以上的價格。