貿協攜手台灣品牌驚艷新加坡連鎖展　商機估570萬美元

▲新加坡貿易及工業部(MTI)部長Low Yen Ling(左4)參觀台灣館。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

10家台灣連鎖品牌參加2024年新加坡亞洲連鎖加盟暨授權展(FLAsia 2024)，大秀台灣特色美食及創新設備技術，受到東南亞及歐美國家買主青睞。台灣參展商與買主洽談代理並成功與加盟主簽約，同時也將進一步合作展店，於此次展覽取得豐盛成果。

FLAsia 2024本月12日至14日在新加坡濱海灣金沙會議展覽中心舉行。外貿協會受經濟部國際貿易署委託，設置「台灣連鎖品牌館」。展期3天，共與超過350位國際買主接洽，預估促成約570萬美元商機。

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本次參展的品牌多元，包括台灣雙醬咖哩、市武士陶燒飯及烏龍麵等特色餐飲，凍心炸冰淇淋則以創新冰品吸引買主；著名的珍奶手搖飲品牌如晴喜摘、功夫茶、老賴茶棧及紅太陽等明星商品也引發關注。此外，仁享創意於展會中展示其食品配送機器人技術，透過此平台不僅尋找當地買主，也積極開發海外市場。

首度參展FLAsia的凍心炸冰淇淋，去年已於新加坡樟宜機場設點，除了藉由此次展會提升品牌曝光度，現場也成功與新加坡加盟主簽約，預計將合作於商場內展店。台灣雙醬咖哩及市武士以其特色餐點，在展會中吸引來自新加坡、東帝汶及歐美等國買主洽談代理，後續將邀請加拿大買主至台灣門店參觀評估合作模式。

功夫茶表示，本次展會買主精準度高，接洽來自多個國家的潛在合作夥伴，其中與來自星馬等國買主簽屬合作意向書，品牌將持續拓展東南亞市場。

新加坡為進入東協市場的重要門戶，FLAsia今年迎來第19屆，吸引超過150家參展商，涵蓋餐飲、教育、美容保健及智慧零售等多個領域。

展出除了台灣，也有來自日本、馬來西亞、菲律賓、韓國、香港、泰國、美國和越南等國際品牌參展，吸引來自新加坡及周邊國家如馬來西亞、印尼、泰國等共8,000位專業觀展人士，為台灣連鎖品牌提供進軍國際市場的最佳契機。

為協助台灣連鎖產業拓銷國際市場，外貿協會將持續辦理一系列的海外拓銷活動包括參展、拓銷及商機媒合會，期待協助更多台灣連鎖品牌走向國際。