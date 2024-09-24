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佳世達擬砸9億元「收購近14%股權」　諾貝兒跳空飆漲逾9%

▲佳世達擬公開收購諾貝兒13.95%股權。圖為佳世達董事長陳其宏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

佳世達（2352）召開董事會，將以每股現金新台幣175元，公開收購諾貝兒（6844）13.95%股權。佳世達表示，目前持有諾貝兒股權約26.72%，擬提高持股強化醫療零售通路市場布局，掌握樂齡市場先機。觀察9月24日股價走勢，佳世達早盤小漲0.5%；諾貝兒則跳空開高，漲9.2%甚至飆漲停，暫報171.5元。

如果以諾貝兒9月23日收盤價157元計算，佳世達公開收購價格溢價約11.46%。佳世達表示，此次預定最高收購數量為5,220張、約13.95%股權，最低收購數量1,872張、約5%股權，期望藉由公開收購案，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。

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就最高收購數量來看，預計佳世達將砸下9.14億元，屆時佳世達集團將持有諾貝兒股權逾4成，未來佳世達對諾貝兒的相關計畫，可望將納入合併報表。

佳世達指出，此公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於9月24日，公開收購開始日預計不晚於9月25日。如果有效應賣股數達最低收購數量及取得公平交易委員會不禁止結合的決定時，此次公開收購即為成就。

佳世達董事長陳其宏表示，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業最重要的支柱之一，以明基醫院為醫療服務的領頭羊，再加上醫療器材和醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，為民眾提供「活到老、更能活得健康」的全方位服務。

諾貝兒主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品銷售及相關諮詢服務，以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，服務據點遍布全台已達94家大型專業連鎖藥局及藥商，有百多位學有專精、平均年資5年以上的專職藥師。

關鍵字： 佳世達諾貝兒收購醫療零售

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