中航2艘21萬噸散裝貨輪2026年投入營運　中國原物料需求強勁

▲中航。（圖／中航）



記者廖婕妤／台北報導

中航（2612）今（27）日舉行法說會，公司指出鐵礦砂價格受需求端影響回落，Q3平均每噸102美元，Q4期貨運價維持正價差，每日已達3萬美元，新船、二手船價持續上漲，反應市場看好未來運輸需求。

中航表示，公司今年上半年2艘新船已交付續添營運動能，Q3與台船簽定2艘和選擇權2艘21萬噸新世代節能散裝貨輪建造合約，預計2026年下半年交入營運；公司船隊現有14艘，今年出售中華和平輪、明年則預計淘汰中華富進輪，積極推動船隊汰舊換新時程。

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展望市場未來利多因素，中航指出，今、明年新船交付數量都處於相對低點；中國原物料需求強勁，預計高質量的鐵礦砂及低價位的煤炭進口需求都很強勁；鋁礬土進口量持續上升，今年前8月已年增13％，未來短期內每年預估會呈現雙位數成長；非洲西芒杜礦區加速開採，明年Q4會開始出口，對市場運送需求會有很大影響。

利空方面，中航表示，中國鐵礦砂庫存攀升，超過1.5億萬噸，市場反應相對悲觀，中國刺激經濟跟房市規模龐大，對鋼鐵產業去庫存短期內應該看得到效果，對於鐵礦砂降低庫存會有一定幫助，但也是要取決於市場對中國的信心，未來波動可能加大，整體房市過剩、需求不振疑慮很深，但這周政策出來明顯信心回溫，變化會很大。

中航指出，巴西、澳洲沒有受到劇烈氣候影響，鐵礦砂出口只有小幅成長；各船廠訂單少，二手船可以很快取得運力，造成拆解速度緩慢，對市場短期會是利空因素。