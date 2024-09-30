ATM「裝機王」參戰！　中信銀加入財金公司QR Code提款行列

▲中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信銀自2021年起持續擴大ATM QR Code跨行提款服務範圍，今（30）日宣布與財金資訊股份有限公司（簡稱「財金公司）合作，成為ATM跨行無卡提款QR Code服務的協力銀行，優化過去無卡提款須手動輸入序號的程序，讓無卡提款服務更加省時與便利，凡參與財金公司此服務的發卡行客戶，皆可於中國信託銀行全臺逾7,400臺ATM，使用自身存款銀行之APP預約無卡提款需求後，以手機掃描ATM螢幕顯示的QR Code，無需攜帶實體提款卡即可輕鬆提領現鈔。

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▲ ATM功能升級。（圖／中信銀提供）

中信銀行表示，自2016年5月推出ATM無卡提款服務以來，至今已累積逾183萬名客戶申辦，截至今年8月底，ATM無卡提款總交易量已突破375萬筆，較去年同期成長超過30%。有鑑於民眾對無卡提款的需求日益提升，自2021年起，中信銀行陸續攜手永豐銀行、元大銀行、凱基銀行與台灣企銀，為其客戶提供ATM跨行無卡提款QR Code，至今年8月底止，ATM跨行無卡提款QR Code服務使用量已近230萬筆，較去年同期增長逾三成，顯示無卡提款服務的便捷性深受民眾青睞，本次加入財金公司協力銀行之一，將再度擴大服務範圍，打造出更便利的數位金融環境。

針對中信銀行之客戶，則提供免APP預約無卡提款QR Code功能，透過簡單三步驟即可完成，首先，於中信銀行ATM首頁選擇「無卡交易」，再點選「限中信帳戶QR Code立即提款」，開啟中信銀行APP手機掃描功能，掃描ATM螢幕上的QR Code，最後，依照ATM指示操作，即可完成提款，無需提前預約或等待。相較於使用手機設定，掃描ATM機臺畫面更便於輸入提款金額等資料，並減少多達六項設定步驟，大幅縮短操作時間並提升民眾體驗，展現中信銀行的數位金融創新力。

除了中信銀以外，台新銀、玉山銀、國泰世華銀今日也都公告與財金公司合作提升ATM無卡提款功能，銀行裝機競爭激烈。

