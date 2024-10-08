台驊9月營收年增85％　Q4空運旺季需求看增

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）公告9月營收，單月營收為23.41億元，年增84.97％；累計今年前3季合併營收為191.18億元，年增80.17％。展望Q4，台驊指出，航運市場仍存在相當多變數，海運進入傳統淡季，空運則迎來消費旺季需求看增。

台驊說明，9月海運事業部分，主要受到運價持續下跌，以及考量保護關稅實施、美東罷工影響提前出貨，導致黃金週前貨量不如預期，單月營收為14.03億元，年增102.29％；累計前3季自結營收達112.2億元，年增109.81％。

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台驊表示，9月空運部分，主要預期美東碼頭罷工影響，部份貨物自海運改採空運運輸，配合電商業務持續穩定出貨，帶領空運今年承攬運量穩健保持在高檔水位，同時，歐美即將迎來購物旺季，消費性電子及電商貨品出貨率將再提升，並推升亞洲美國空運運價維持高檔。集團空運事業部9月承攬貨量達5527.31噸，月增6.63％。

展望Q4，台驊指出，美國通膨放緩，預計未來利率政策仍有下調空間，有助於消費者可支配所得提升及廠商投資意願增加；同時，美東港口罷工暫時落幕，ILA與USMA取得臨時協議，暫時緩解供應鏈危機。

台驊表示，海運市場進入產業淡季，中國黃金週後聯盟航商進行市場運力調整，主要的東西向往返航線第40週（9／30至10／6）及第44週（10／28至11／3）期間已宣布取消100個航班，取消率為14％，大量空白航班的執行盡可能維持運價於損益兩平之上，為中國農曆年前的拉貨進行準備。

反之，空運市場則迎來年末購物旺季需求，包括感恩節、聖誕節等，電商及消費性電子物流需求大增。

台驊認為，整體Q4航運市場仍存在相當多變數，集團積極運用多式聯運經營優勢，透過佈局全球營運據點，持續提供多元且完善的物流服務滿足客戶需求，同時也靈活運用資金配置，在資本市場取得投資收益、股利收益及利息收益，挹注全年營運表現。