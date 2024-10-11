三星電子計劃關閉LED業務　全面組織重組

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓國媒體Pulse報導，三星電子計劃退出LED業務，該業務是三星設備解決方案（DS） 部門的非核心領域，年銷售額約為2 兆韓元，此舉目的是希望集中精力其核心業務領域。

韓媒報導，由於業績令人失望，三星股價週四下跌2.32%至58800韓元，這是三星一年七個月以來首次跌破60000韓元。

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三星也將進行全面的組織重組，並專注於營運。根據半導體產業消息人士週四透露，負責半導體的三星設備解決方案(DS)部門正在考慮將其研發(R&D)人員，包括來自設備技術研究中心的人員，置於三星電子的管理之下的廠，或半導體生產設施、單位。

DS部門負責人兼副董事長Jun Young-hyun表示，技術和品質是三星的命脈，也是三星電子的驕傲，對此不能妥協。三星電子再次崛起的唯一途徑是透過前所未有的新技術和無可挑剔的品質競爭力。

三星電子正在準備組織重組和人力資源改革，以恢復其根本技術競爭力，加強設施研發人員和現場生產線之間的協作，並修改其作為半導體公司 DNA 的「半導體信條」。

該公司也正在考慮將員工評估的權力從總部轉移到第一線。公司內部和外部都認為，開發和生產之間的密切合作對於快速開發和大量生產高頻寬記憶體（HBM）等先進半導體至關重要。三星的研究機構目前由總部直接控制。