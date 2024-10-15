金龍海嘯釀房仲倒閉潮？永慶房屋逆勢「全年展9店」持續擴大服務版圖

▲永慶房屋逆勢全年展9店，持續擴大服務量能，給消費者更好的服務。

圖、文／永慶房屋提供

央行重拳打炒房後，2024年第四季房市買氣「急凍」，市場量縮已成定局，「金龍海嘯」是否會掀起房仲業倒閉潮？引起眾多討論。唯「房仲第一品牌」永慶房屋逆勢擴展，全年累計已展9店，現更宣布提高業務人員的保障與福利，除維持業務新人前12個月每月5萬的保障外，第13個月開始，更祭出每月保障所有業務同仁薪獎38K起，底薪每月最高可達75K，還加碼每月的「有薪充電假」，讓員工有錢、有假、更有保障！

▲即使預期市場交易量下修，但永慶房屋福利不縮水，持續提供業務新人前12個月每月5萬收入保障。

永慶房屋保障5萬X12個月力挺新人

永慶房屋總經理吳良治表示，有幸福的員工才有滿意的客戶，永慶房屋相信「企業要永續經營，人才是重要關鍵」，即使面對市場的波動，更要持續擴大員工的福利與保障，才是攬才與留才的重要關鍵。因此，即使預期市場交易量下修，但永慶房屋不僅福利不縮水，更要提升保障！永慶房屋今年已展9家店，擴大服務量能，也會持續提高單店人力，讓每位同仁都有工作與生活平衡的生活。

面對「金龍海嘯」，永慶房屋持續提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，永慶房屋人資部協理塗振宏協理表示，保障五萬不縮水！永慶的人才培訓採用「先投資再訓練」，讓社會新鮮人、轉職者降低經濟開銷不平衡的擔憂，專注在房地產知識的學習及考取證照，再加上一對一專屬師父的指導，客製化學習內容，幫助新人從做中學，加速熟悉團隊，建立團隊合作默契。

保障期過後每月38K起 還多加碼「有薪充電假」

許多求職者擔心保障期12個月過後，每月收入只能靠獎金，收入不夠穩定，永慶房屋打破業務沒有底薪或低底薪的制度，業務新人在保障期過後，保障每月收入38K起，隨著職級晉升，底薪最高可達75K，獎金另計。塗振宏協理表示，每一個業務都可能遇到低潮時期，永慶房屋提供業務每月收入最低保障，讓夥伴們即使在低潮期，生活也有保障。

不只收入有保障，休假還變多了！為了讓員工在全力工作之餘，也能保有豐富的生活品質，讓身心靈都獲得適當的放鬆，永慶房屋更打破業務不能休假的迷思，提供業務「有薪充電假」，每月只要績效達標，就能享有1~2天的「有薪充電假」，且充電假沒有年資限制、人人都能爭取。

▲永慶房屋聆聽員工心聲並根據需求適時調整人資政策，連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定。

永慶房屋將員工幸福感最大化，聆聽員工心聲並根據需求適時調整人資政策，實踐DEI（Diversity, Equity & Inclusion）多元、公平與共融的職場目標，更連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定，未來持續招募業務不中斷，歡迎社會新鮮人、轉職者加入永慶房屋的行列。