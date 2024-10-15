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金龍海嘯釀房仲倒閉潮？永慶房屋逆勢「全年展9店」持續擴大服務版圖

▲▼ 房仲,永慶房屋,福利,保障,員工,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋 。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋逆勢全年展9店，持續擴大服務量能，給消費者更好的服務。

圖、文／永慶房屋提供

央行重拳打炒房後，2024年第四季房市買氣「急凍」，市場量縮已成定局，「金龍海嘯」是否會掀起房仲業倒閉潮？引起眾多討論。唯「房仲第一品牌」永慶房屋逆勢擴展，全年累計已展9店，現更宣布提高業務人員的保障與福利，除維持業務新人前12個月每月5萬的保障外，第13個月開始，更祭出每月保障所有業務同仁薪獎38K起，底薪每月最高可達75K，還加碼每月的「有薪充電假」，讓員工有錢、有假、更有保障！

▲▼ 房仲,永慶房屋,福利,保障,員工,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋 。（圖／永慶房屋提供）

▲即使預期市場交易量下修，但永慶房屋福利不縮水，持續提供業務新人前12個月每月5萬收入保障。

永慶房屋保障5萬X12個月力挺新人
永慶房屋總經理吳良治表示，有幸福的員工才有滿意的客戶，永慶房屋相信「企業要永續經營，人才是重要關鍵」，即使面對市場的波動，更要持續擴大員工的福利與保障，才是攬才與留才的重要關鍵。因此，即使預期市場交易量下修，但永慶房屋不僅福利不縮水，更要提升保障！永慶房屋今年已展9家店，擴大服務量能，也會持續提高單店人力，讓每位同仁都有工作與生活平衡的生活。

面對「金龍海嘯」，永慶房屋持續提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，永慶房屋人資部協理塗振宏協理表示，保障五萬不縮水！永慶的人才培訓採用「先投資再訓練」，讓社會新鮮人、轉職者降低經濟開銷不平衡的擔憂，專注在房地產知識的學習及考取證照，再加上一對一專屬師父的指導，客製化學習內容，幫助新人從做中學，加速熟悉團隊，建立團隊合作默契。

保障期過後每月38K起　還多加碼「有薪充電假」
許多求職者擔心保障期12個月過後，每月收入只能靠獎金，收入不夠穩定，永慶房屋打破業務沒有底薪或低底薪的制度，業務新人在保障期過後，保障每月收入38K起，隨著職級晉升，底薪最高可達75K，獎金另計。塗振宏協理表示，每一個業務都可能遇到低潮時期，永慶房屋提供業務每月收入最低保障，讓夥伴們即使在低潮期，生活也有保障。

不只收入有保障，休假還變多了！為了讓員工在全力工作之餘，也能保有豐富的生活品質，讓身心靈都獲得適當的放鬆，永慶房屋更打破業務不能休假的迷思，提供業務「有薪充電假」，每月只要績效達標，就能享有1~2天的「有薪充電假」，且充電假沒有年資限制、人人都能爭取。

▲▼ 房仲,永慶房屋,福利,保障,員工,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋 。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋聆聽員工心聲並根據需求適時調整人資政策，連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定。

永慶房屋將員工幸福感最大化，聆聽員工心聲並根據需求適時調整人資政策，實踐DEI（Diversity, Equity & Inclusion）多元、公平與共融的職場目標，更連續7年榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定，未來持續招募業務不中斷，歡迎社會新鮮人、轉職者加入永慶房屋的行列。

關鍵字： 房仲永慶房屋福利保障員工永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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