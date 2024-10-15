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Meta總座潘先國談未來AI商務　四種行銷思維要轉變

▲無店面公會邀產官探討電商與生成式AI共好願景 打造數位護國群山。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第二次會員大會,無店面大會,潘先國總經理 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中華民國無店面零售商業同業公會15日召開第四屆第二次會員大會，邀請Meta香港及台灣區總經理潘先國針對《未來世代：AI商務》發表專題演講。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

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AI浪潮銳不可擋，不少企業公司紛紛投入AI應用，中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱：無店面公會）15日在台大國際會議中心召開第四屆第二次會員大會，特別邀請Meta香港及台灣區總經理潘先國針對《未來世代：AI商務》發表專題演講，會中除回顧Meta十年來持續投入AI，在領域深耕多年取得顯著進展，更提到AI世代下的行銷思維有四種心態需要調整，以及如何應用於商務。而這也是潘先國2022年接任Meta總經理以來，首次對外發表演講。

潘先國說，AI對Meta而言是DNA，早在2006年Facebook動態牆就已有AI功能，2013年公司延攬專業人士組建AI團隊後，2014年Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏宣佈未來十年持續投入AI，此外，meta認為「連結」非常重要，目前旗下擁有Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp和Threads等平台，每日活躍用戶總數超過32.7億，其中Threads日活躍用戶已突破2億，Instagram短影音Reels的成長速度更是驚人，佔用戶使用時間超過50%。

▲▼ 中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第二次會員大會,無店面大會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲潘先國暢談Meta如何發展與應用AI。

而在AI世代，當把Meta旗下這些平台視為行銷利器，潘先國認為有四種行銷思維的轉變，一、將受眾交給AI，AI根據數據精準鎖定目標受眾，行銷人員則專注於設定目標和評估成果；二、不受限於單一品牌形象，而是要有多種不同形態，呈現品牌多樣化；三、AI能將傳統「行銷漏斗」觸及、互動、轉化整合為一個流動性歷程，提高效率；四、不再追求單一爆款廣告，而是利用AI生成多種小型、多樣化的行銷素材強化品牌印象。

對於AI如何應用於商務，潘先國指出，去年3月，假如下指令要生成「長頸鹿騎了腳踏車」圖片，那時還只能做到像是漫畫場景，然而今天已經可以產生像是真實照片場景，顯現出生成式AI的飛躍式發展，Meta重視AI領域投入研發，其中包括生成式AI應用、AI推薦引擎和廣告自動化三大層面，以開源策略來促進AI的快速發展、安全性提升、成本降低和效率提高。

潘先國表示，Meta認為生成式AI應用不只是文字，還涵蓋圖像、音訊和對話，因此投入生成式AI之後有四大原則，遵循多模態、整合現有產品、負責任以及開放原始檔讓產官界一起應用；AI推薦引擎則能讓消費者找到有興趣的東西，在Meta平臺上面，過去兩年透過AI推薦的東西已經是翻倍，超過30%的Facebook內容和50%的Instagram內容都是由AI推薦，有效幫助品牌和產品找到潛在用戶，其中，Reels短影音發展速度非常快，每日留言和分享量分別超過3億和35億，未來要讓品牌或產品被看到，不能忽略其影響力，且建議是時間短、素材豐富多樣化，以達到目的；另外，AI工具還能幫助預測成果及潛在消費者的需求，生成個人化廣告，協助產品盡快行銷出去。

潘先國指出，利用AI工具已能進行各種商務應用，而Meta對於AI投入都圍繞著「連結」的核心，旨在幫助品牌或產品與潛在消費者建立聯繫，挖掘需求並預測意圖，雖然目前AI技術仍處於初步階段，Meta仍在持續投資做通用人工智慧和元宇宙等未來技術。

延伸閱讀無店面公會建構安全消費環境　產官攜手打造數位護國群山

關鍵字： 中華民國無店面零售商業同業公會無店面公會王令麟電子商務零售業網路網路購物metaAI商務

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