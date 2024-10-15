Meta總座潘先國談未來AI商務　四種行銷思維要轉變

▲無店面公會邀產官探討電商與生成式AI共好願景 打造數位護國群山。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲中華民國無店面零售商業同業公會15日召開第四屆第二次會員大會，邀請Meta香港及台灣區總經理潘先國針對《未來世代：AI商務》發表專題演講。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

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AI浪潮銳不可擋，不少企業公司紛紛投入AI應用，中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱：無店面公會）15日在台大國際會議中心召開第四屆第二次會員大會，特別邀請Meta香港及台灣區總經理潘先國針對《未來世代：AI商務》發表專題演講，會中除回顧Meta十年來持續投入AI，在領域深耕多年取得顯著進展，更提到AI世代下的行銷思維有四種心態需要調整，以及如何應用於商務。而這也是潘先國2022年接任Meta總經理以來，首次對外發表演講。

潘先國說，AI對Meta而言是DNA，早在2006年Facebook動態牆就已有AI功能，2013年公司延攬專業人士組建AI團隊後，2014年Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏宣佈未來十年持續投入AI，此外，meta認為「連結」非常重要，目前旗下擁有Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp和Threads等平台，每日活躍用戶總數超過32.7億，其中Threads日活躍用戶已突破2億，Instagram短影音Reels的成長速度更是驚人，佔用戶使用時間超過50%。

▲潘先國暢談Meta如何發展與應用AI。

而在AI世代，當把Meta旗下這些平台視為行銷利器，潘先國認為有四種行銷思維的轉變，一、將受眾交給AI，AI根據數據精準鎖定目標受眾，行銷人員則專注於設定目標和評估成果；二、不受限於單一品牌形象，而是要有多種不同形態，呈現品牌多樣化；三、AI能將傳統「行銷漏斗」觸及、互動、轉化整合為一個流動性歷程，提高效率；四、不再追求單一爆款廣告，而是利用AI生成多種小型、多樣化的行銷素材強化品牌印象。

對於AI如何應用於商務，潘先國指出，去年3月，假如下指令要生成「長頸鹿騎了腳踏車」圖片，那時還只能做到像是漫畫場景，然而今天已經可以產生像是真實照片場景，顯現出生成式AI的飛躍式發展，Meta重視AI領域投入研發，其中包括生成式AI應用、AI推薦引擎和廣告自動化三大層面，以開源策略來促進AI的快速發展、安全性提升、成本降低和效率提高。

潘先國表示，Meta認為生成式AI應用不只是文字，還涵蓋圖像、音訊和對話，因此投入生成式AI之後有四大原則，遵循多模態、整合現有產品、負責任以及開放原始檔讓產官界一起應用；AI推薦引擎則能讓消費者找到有興趣的東西，在Meta平臺上面，過去兩年透過AI推薦的東西已經是翻倍，超過30%的Facebook內容和50%的Instagram內容都是由AI推薦，有效幫助品牌和產品找到潛在用戶，其中，Reels短影音發展速度非常快，每日留言和分享量分別超過3億和35億，未來要讓品牌或產品被看到，不能忽略其影響力，且建議是時間短、素材豐富多樣化，以達到目的；另外，AI工具還能幫助預測成果及潛在消費者的需求，生成個人化廣告，協助產品盡快行銷出去。

潘先國指出，利用AI工具已能進行各種商務應用，而Meta對於AI投入都圍繞著「連結」的核心，旨在幫助品牌或產品與潛在消費者建立聯繫，挖掘需求並預測意圖，雖然目前AI技術仍處於初步階段，Meta仍在持續投資做通用人工智慧和元宇宙等未來技術。

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