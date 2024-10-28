長榮航總座看明年客貨運續旺　東北亞2航點增班、青森明復航

▲長榮航空總經理孫嘉明（中）頒獎給馬拉松男子組冠軍及女子組冠軍。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今年上半年獲利優於去年同期，Q3營收寫下單季新高，法人看好，在客貨運續旺的情況下，前3季獲利可望超越去年全年；長榮航總經理孫嘉明指出，明年客貨運表現估持續強勁，新航點除評估北美3大城市外，東北亞航點要將增班，並將於明（29）日起復航日本青森。

孫嘉明表示，明年客運需求仍維持穩健表現，Q1有長達9天的農曆春節連假，加上寒假到來，整體需求及票價和去年同期差不多，尤其東北亞、歐洲航線持續熱銷；年後票價預估會稍微下滑，但相差不大，整體客運量價仍表現穩健。

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孫嘉明指出，AI、電商挹注整體貨運市場沒有淡季，明年仍以AI及電商扮演貨運中的重要角色，看好明年整體貨運表現仍會持續暢旺。

孫嘉明也提到，東北亞航點部分，新千歲、松山將會陸續增班，青森航線則將在10／29復航，提供每周3班定期航班；另新航點部分，有評估要增加北美，包括波士頓、華盛頓DC及達拉斯等3地都有在考慮，將先挑選1個於明年冬季班表新闢航線，目前以達拉斯呼聲最高。

此外，長榮航昨日舉辦2024城市觀光馬拉松，今年共吸引近40個國家、超過1,500名國外跑者來台參賽，總計有超過2.4萬名海內外跑者參賽，今年賽事主視覺由休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247操刀，並邀請NIKE採用環保纖維材質，為跑者設計抹茶綠賽衣，馬拉松專屬的長榮空廚完賽餐點則選用可被分解材質的植纖餐盒盛裝，同時更使用台灣第一台國產純電休旅車納智捷n7作為大會前導車，減輕環境負擔；長榮航太也攜手台灣、日本及美國約30位合作夥伴組成跨國團隊共襄盛舉，並特製紀念跑衣，創造珍貴回憶。