星宇、虎航接力上市　華航董座：樂見有競爭才能改善經營品質

▲華航董事長謝世謙（右三）。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）日前已掛牌上市，台灣虎航（6757）也即將轉一般板上市，華航董事長謝世謙認為，樂見看待有競爭，因為競爭對手越多，才能改善航空公司經營品質，對產品、銷售策略更好。

謝世謙表示，整個市場來講，競爭對手越多，可以改善整個航空公司的經營品質，當你都沒有競爭的時候，好像是躺著在那邊做生意，競爭越多的話，對整個產品也好，對銷售的策略也好，都會做很大的改變，基本上是樂見有競爭，如果每天都在做所謂的獨佔生意，其實一點意義都沒有，整個市場是自由競爭的市場。

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謝世謙也提到，明年整個航機大概非常緊張，舊的飛機雖然有延租，但新的飛機進不來，到目前為止，明年還有一些客機種，比方說現在維修的時間，發動機維修都拉長了，從前大概60到70天可以完成，現在進場基本上180天到200天，這個會影響到整個航機調度，明年發動機還有一些要歲修，都會影響到，所以明年整個航機的調度會比較緊張一點，不過我們這邊已經有萬全的準備。

至於南部市場，謝世謙指出，南部的航網一直以來都是很重視的，現在整個南部航機航班的恢復，如果撇開兩岸航線，大概已恢復到8成以上，如果把虎航也算在裡面，班次就更多了，期待A321的飛機進來後，明年還有2架787，希望這些航機不管在南部還是北部，都會非常重視。

另今日是旅展首日，謝世謙對於旅展是樂觀看待，他說，台灣現在出國旅遊的人口太多，是不是也應該要引進一些從外地來台灣觀光，這個對航空公司來講，應該也是更大的利多。