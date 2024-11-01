台積電一度失守千元　金管會喊話「密切關注」

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）
▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）
記者巫彩蓮／台北報導
受到美股重挫拖累，今（1）日台股開盤重挫，台積電（2330）一度跌破千元，尾盤跌勢有所收斂，台積電重回千元，金管會證期局統計，到前一個交易日（30日）為止，台股今年累計漲幅27.27%，信用交易之整戶擔保維持率為167.89%，會密切關注國際金融市場變化。
證期局分析今日台股跌勢與亞洲主要股市比較、美股因科技股領跌，拖累四大指數收黑，跌幅介於0.9%~4.01%，台股收盤指數22,780.08點，下跌40.35點，跌幅0.18%，成交量4,105.84億元，外資賣超200.36億元。同時段上海漲0.23%，香港漲1.05%，韓國跌0.19%，新加坡跌0.33%，日本跌2.43%。
今年截至前一個交易日止，台股上漲27.27%，相較香港漲幅19.18%、日本漲幅16.79%、深圳漲幅11.20%、上海漲幅10.25%、新加坡漲幅9.83%、韓國跌幅3.73%、美國道瓊漲幅10.81%。台股集中市場日均成交量約4,212億元，相較去年同期增加52.13%，到10月30日為止整戶擔保維持率數字167.89%。
今年截至9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44% (加計股票股利為2.56%)，國內上市櫃公司截至9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高。
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