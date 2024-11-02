SCFI指數連2紅　貨櫃三雄連袂上揚

▲萬海航運。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

海運運價持續修正，最新一期SCFI運價指數連續2周上揚，本周上漲118.11點或5.4％至2303.44點，4大航線持續走揚，貨櫃三雄周五股價也收紅，其中萬海（2615）最受青睞亮燈漲停，三大法人買超逾1.7萬張。

本周4大航線皆轉黑為紅，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價上漲216美元或9.7％至2442美元；地中海線每TEU上漲352美元或13.8％至2907美元；美西線每FEU（40呎櫃）上漲43美元或0.9％至4826美元；美東線每FEU上漲159美元或3.1％至5258美元。

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業者指出，目前美西線最新報價約4500元，美東線約5100元，歐洲線約4300-4600元，主要是因為控艙政策加上為了創造長約後續的空間而調漲。

業者認為，供給只要能減少控制住，價格就會往上走，但還是要看船公司本身的自制力，歐洲線最新報價漲了1000多元，目前訂艙就是這個價格，但價格仍充滿變數，要等下周一再來看看實際狀況。

貨櫃三雄周五連袂收紅，萬海亮燈漲停，收在94.2元，成交量逾7.6萬張，三大法人買超逾1.7萬張；陽明（2609）收在70元，上漲3.6元或5.42％，成交量逾8.5萬張，三大法人買超逾2.6萬張；長榮（2603）收在213元，上漲7.5元或3.64％，成交量逾4.6萬張，三大法人買超逾1.5萬張。