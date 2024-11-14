台灣虎航盤中亮燈漲停　長榮航股價寫17個月新高

▲台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

我國4大航空業者Q3財報表現亮眼，長榮航（2618）、華航（2610）、台灣虎航（6757）今股價走揚，其中，台灣虎航盤中一度亮燈漲停，長榮航一度漲逾2％至40.9元，寫下17個月新高。

長榮航及星宇航空（2646）Q3獲利寫新高、華航及台灣虎航前3季已賺贏去年全年，激勵今日股價表現，其中以台灣虎航盤中表現最亮眼，一度衝上漲停價72.7元，寫下4個月新高；長榮航盤中一度漲逾2％至40.9元，寫下17個月來新高，成交量逾6萬張。

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長榮航Q3單季合併營收為571.6億元，年增7.3％，稅後淨利為89.85億元，EPS為1.66元；累計今年前3季合併營收為1644.49億元，年增12.4％，稅後淨利為214.85億元，EPS為3.98元。

台灣虎航受惠客運班次增加及新航點布局，今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。前3季營收為126.37億元，年增39.6%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，營收獲利都創同期歷史新高。

展望Q4，台灣虎航指出，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，致旅遊熱度不減，新航點及航線也持續增加，從售票及旅遊業者成團情況，法人估Q4可望出現淡季不淡的現象。

另台灣虎航將於11／29掛牌上市，將於11／19至11／21辦理公開申購，每股承銷價暫定為40元，若以今日股價來算，等於抽中可賺逾3萬元。