群益預估明年高點挑戰26500點　指數空間放兩旁 個股成長擺中間

▲群益金融集團估，明年台股高點26500點。(圖／群益提供)

記者巫彩蓮／台北報導

群益金融集團於昨（19）日舉辦「2025年投資展望說明會」，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢，並由群益投信講師講解ETF投資新契機。群益預估明（2025）年指數高點挑戰26500點，出現在第1季或第4季，指數低點預估21500點回測年線。

群益認為，明年最大外在變數是貿易戰2.0、川普2.0，最顯著變化是美國新政府提高關稅、地緣政治變化，中國政策救市成效，以及美元強弱牽動新興市場資金流向，台股指數與費城半導體指數、輝達股價連動，反應全球半導體成長與終端市場庫存變化，逐漸脫離傳統GDP成長、產業淡旺季、企業獲利成長、外資進出。

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明年重要大事件包括： OpenAI IPO過程將掀起AI新熱潮，OpenAI放棄自建晶圓廠改與博通開發自研AI晶片並找台積電代工；金管會將開放主動型ETF，今（2024）年7月底全球主動式ETF超過1兆美元，台灣首檔主動式ETF預計，明年掛牌交易；政策面威力不容小覷：2024年央行連續信用管制措施控制炒房；美中政治經貿對抗牽動兩岸關係變化。

『製造回美國』vs.『中國製造2025』，全球產業在兩強中找出路，尤其美國大選後，對抗中國的管制恐怕只會更多，面對地緣政治長期性的影響，惟有加強競爭力，具備技術與產能的稀缺成為產業技術與能量的龍頭，才能站穩生存發展的腳步。

2022年生成式AI的崛起，運用在AI的伺服器晶片更成為HPC帶領最先進製程需求急遽成長的驅動力，現階段AI晶片和HBM需求增加最明顯，除了高階半導體製程，包括AI系統業者以及需求更殷切的散熱、滑軌、機櫃等業者也隨之受惠。

消費性市場緩慢復甦及工業和車用市場庫存調整較預期長，較原先預期差，因此高階製程壟斷的台積電仍將是投資的基本配置，未來美國新政府上台後，視先進製程為國家安全與經濟資源的競爭來源將更明確。

