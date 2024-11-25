小資族買房不容易？ 台中千萬宅「這三區找得到」用屋齡換取優異生活機能、未來保值性

▲台中西屯區「世貿商圈」緊鄰東海大學、榮總，周圍公園多，是環境清幽的文教區，吸引民眾置產。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永義房屋彙整今年台中市總價1,000萬元內的住宅交易量，西屯區、北區、北屯區位居前三，尤其是台中世貿、一中商圈、太原車站周邊，住宅每坪平均單價30萬元有找，且生活機能優秀，相當適合預算較低的首購、小資族購屋。

西屯區「台中世貿」文教區 環境清幽且價格親民

千萬宅以888件成交量拿下今年第一的「西屯區」，區域內的「台中世貿商圈」，不僅是文教區，更可找到許多總價在1,000萬元內的住宅。永義房屋中科福林福順加盟店經理賴佶毅表示，台中世貿與東海大學、中科園區僅一路之隔，商圈內多為住宅區，半徑一公里的生活圈內有許多公園綠地，環境相當不錯。附近也有台中榮總等大型醫院，且未來捷運藍線澄清醫院將會在此設站，七期也會有新道路延伸到台中世貿周邊，交通發展可期。

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賴佶毅補充，台中世貿商圈內物件屋齡約30年左右，以中古大樓、透天厝居多，每坪平均單價25-30萬元左右，總價千萬內就能買到2-3房的產品，吸引附近任職的教職、醫護、小資族群在此購屋。

北區「一中商圈」知名度高 千萬房價好入手

台中「北區」千萬宅以881件的年成交量位居第二，其中知名的「一中商圈」也有千萬好宅可入手。永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭指出，北區人口密度位居台中之冠，人口眾多造就生活機能完備，特別是一中商圈一帶，半徑一公里內學校、醫院、百貨公司、公園皆備，可說是食衣住行育樂都能滿足，因開發早、屋齡較久造就親民房價，相當適合追求生活機能的小資、首購族置產。

▲台中北區「一中商圈」生活機能優秀，醫院、百貨公司、電影院等一應俱全，適合追求生活便利的購屋族。

郭誌蘭分析，一中商圈內中古屋齡約30-40年以上，每坪平均單價20-40萬元，價格差距大的主因，來自物件的屋況及是否有維護、裝修。若以國宅、公寓而言，千萬元內都能買到2-3房的產品，且因人口密度高，也有相當多的投資族群會購屋出租。整體來說，優秀生活機能加上親民房價，物件幾乎是一釋出就會秒殺。

北屯區「太原車站」發展強勁 鄰近重劃區後勢看好

「北屯區」以697件成交量拿下台中千萬宅第三名，當中的「太原車站」周邊不僅可千萬購屋，且發展前景看好，吸引購屋族。永義房屋北屯敦富捷運加盟店長陳彥融解釋，太原車站地理位置佳，開車約10鐘，往北可到美式大賣場，往西是崇德商圈，往南則是LaLaport商場、一中商圈，往東還可以上快速道路，且緊鄰單元13重劃區，未來發展性強，讓車站附近的房價與需求不斷上漲。

▲台中北屯區「太原商圈」1千萬可以買房、帶車位，開車5-10分鐘到市區，且緊鄰單元13重劃區，前景看好。

陳彥融說明，「太原車站」附近中古屋每坪平均單價約25萬，屋齡約在25-30年左右，相對其他區域的千萬宅屋齡較年輕，適合預算較低的首購族，區域內中古屋幾乎是供不應求，千萬元內能買到3房加車位的電梯大樓，在台中市區相當稀有。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，在房價高漲的年代，1,000萬元有找的中古屋CP值高，對於首購、小資族相當有吸引力；想買到室內空間寬敞、低總價的物件，必須往蛋白區移動，或是選擇屋齡較高的物件。建議民眾，若目前受限預算、未來有換屋規劃，可優先考慮屋齡較高的物件，此類型產品往往位居市區，因開發較早，生活機能完善，保值效果佳。若未來有換屋需求，也較易脫手。

台中市千萬宅前五大成交量行政區

資料來源：實價登錄資料；永義房屋彙整。

住宅價格篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝及套房。

3.排除屋齡兩年內、一樓及親友交易之成交資料。

4.實價登錄資料統計自2024年1月至2024年8月