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小資族買房不容易？ 台中千萬宅「這三區找得到」用屋齡換取優異生活機能、未來保值性

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房產集團,防詐,詐騙 ,台中,小資,西屯區,北屯區,北區,台北,國民住宅,總價千萬,國宅社區,萬華。（圖／永慶房產集團提供）

▲台中西屯區「世貿商圈」緊鄰東海大學、榮總，周圍公園多，是環境清幽的文教區，吸引民眾置產。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永義房屋彙整今年台中市總價1,000萬元內的住宅交易量，西屯區、北區、北屯區位居前三，尤其是台中世貿、一中商圈、太原車站周邊，住宅每坪平均單價30萬元有找，且生活機能優秀，相當適合預算較低的首購、小資族購屋。

西屯區「台中世貿」文教區　環境清幽且價格親民
千萬宅以888件成交量拿下今年第一的「西屯區」，區域內的「台中世貿商圈」，不僅是文教區，更可找到許多總價在1,000萬元內的住宅。永義房屋中科福林福順加盟店經理賴佶毅表示，台中世貿與東海大學、中科園區僅一路之隔，商圈內多為住宅區，半徑一公里的生活圈內有許多公園綠地，環境相當不錯。附近也有台中榮總等大型醫院，且未來捷運藍線澄清醫院將會在此設站，七期也會有新道路延伸到台中世貿周邊，交通發展可期。

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賴佶毅補充，台中世貿商圈內物件屋齡約30年左右，以中古大樓、透天厝居多，每坪平均單價25-30萬元左右，總價千萬內就能買到2-3房的產品，吸引附近任職的教職、醫護、小資族群在此購屋。

北區「一中商圈」知名度高　千萬房價好入手
台中「北區」千萬宅以881件的年成交量位居第二，其中知名的「一中商圈」也有千萬好宅可入手。永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭指出，北區人口密度位居台中之冠，人口眾多造就生活機能完備，特別是一中商圈一帶，半徑一公里內學校、醫院、百貨公司、公園皆備，可說是食衣住行育樂都能滿足，因開發早、屋齡較久造就親民房價，相當適合追求生活機能的小資、首購族置產。

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▲台中北區「一中商圈」生活機能優秀，醫院、百貨公司、電影院等一應俱全，適合追求生活便利的購屋族。

郭誌蘭分析，一中商圈內中古屋齡約30-40年以上，每坪平均單價20-40萬元，價格差距大的主因，來自物件的屋況及是否有維護、裝修。若以國宅、公寓而言，千萬元內都能買到2-3房的產品，且因人口密度高，也有相當多的投資族群會購屋出租。整體來說，優秀生活機能加上親民房價，物件幾乎是一釋出就會秒殺。

北屯區「太原車站」發展強勁　鄰近重劃區後勢看好
「北屯區」以697件成交量拿下台中千萬宅第三名，當中的「太原車站」周邊不僅可千萬購屋，且發展前景看好，吸引購屋族。永義房屋北屯敦富捷運加盟店長陳彥融解釋，太原車站地理位置佳，開車約10鐘，往北可到美式大賣場，往西是崇德商圈，往南則是LaLaport商場、一中商圈，往東還可以上快速道路，且緊鄰單元13重劃區，未來發展性強，讓車站附近的房價與需求不斷上漲。

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▲台中北屯區「太原商圈」1千萬可以買房、帶車位，開車5-10分鐘到市區，且緊鄰單元13重劃區，前景看好。

陳彥融說明，「太原車站」附近中古屋每坪平均單價約25萬，屋齡約在25-30年左右，相對其他區域的千萬宅屋齡較年輕，適合預算較低的首購族，區域內中古屋幾乎是供不應求，千萬元內能買到3房加車位的電梯大樓，在台中市區相當稀有。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，在房價高漲的年代，1,000萬元有找的中古屋CP值高，對於首購、小資族相當有吸引力；想買到室內空間寬敞、低總價的物件，必須往蛋白區移動，或是選擇屋齡較高的物件。建議民眾，若目前受限預算、未來有換屋規劃，可優先考慮屋齡較高的物件，此類型產品往往位居市區，因開發較早，生活機能完善，保值效果佳。若未來有換屋需求，也較易脫手。

台中市千萬宅前五大成交量行政區

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資料來源：實價登錄資料；永義房屋彙整。
住宅價格篩選條件：
1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。
2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓、透天厝及套房。
3.排除屋齡兩年內、一樓及親友交易之成交資料。
4.實價登錄資料統計自2024年1月至2024年8月

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋永慶房產集團台中小資西屯區北屯區北區

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