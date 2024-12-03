航空股起飛！長榮航、台灣虎航股價創新高　華航漲近7％

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

台股今日大漲，航空業看好明年客貨運市場續旺、油價下跌等利多，股價持續衝高，長榮航（2618）盤中漲至45.3元、台灣虎航（6757）站上84.7元，都寫下掛牌以來新高價；華航（2610）則是漲近7％、寫近17個月來新高；星宇航空（2646）則漲約4％。

截至今日上午11時15分，長榮航今日盤中最高漲逾4％至45.3元，寫下自1999年10月底掛牌以來新高價，成交量逾6.5萬張；華航盤中最高漲近7％至26.95元，寫下2023年7月中旬以來新高，成交量近15萬張；台灣虎航盤中一度衝上漲停價84.7元，同創掛牌以來新高，成交量近2萬張；星宇航空盤中漲逾4％至28.8元，成交量逾1.1萬張。

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長榮航、華航在近日法說會中都釋出佳音，長榮航表示，受惠旅遊市場暢旺，明年機票價格仍有撐，預期未來除了季節性因素之外，票價沒有其他下行空間，「回不去了」；貨運部分，AI、電商貨量很多，高科技產品也陸續出貨，包機包艙的需求持續熱絡，因此看好空運運價還是會持續維持高檔。

華航也指出，今年前9月票價上有小幅下滑，但整個供應鏈緊縮，在通膨、成本往上走情況下，預期明年票價仍能維持相對高檔；貨運展望，電子商務是主流，在全球跨境電商與AI相關硬軟體換機潮持續帶動下，預期短期內貨運市場仍將維持穩定中成長。

長榮航Q3單季合併營收為571.6億元，年增7.3％，稅後淨利為89.85億元，EPS為1.66元；累計今年前3季合併營收為1644.49億元，年增12.4％，稅後淨利為214.85億元，EPS為3.98元。

華航今年Q3單季合併營收為520.15億元，合併稅後淨利41.99億元，歸屬母公司淨利為38.28億元，EPS為0.63元；今年前3季合併營收為1509.28億元，合併營業淨利為133.46億元，合併稅後淨利為113.41億元，登上同期最高，歸屬母公司淨利為103.74億元，EPS為1.71元。