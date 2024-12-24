Muzinich、一銀合作引進私募平行貸款投資策略　搶攻高資產客戶

▲第一金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

專精私募信貸的投資管理公司Muzinich正式宣佈與第一金（2892）旗下一銀合作，為台灣市場帶來第一個平行貸款策略。

一銀是臺灣名列前茅的『財管2.0』管理機構，為滿足高資產客戶對資金長期穩健增長的理財需求，一銀將領先所有公股行庫率先提供私募貸款策略的投資選項。此次合作正值私募信貸作為一種資產類別在全球和亞洲市場規模不斷增長之際，私募信貸是向企業借款人提供的另類信用貸款，具有潛在誘人的風險調整後報酬。

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平行貸款是一種保守的私募信貸策略，資產管理公司與銀行在同等條件下共同貸款，雙方都能藉此獲利，平行貸款不僅讓銀行保留並擴大客戶關係，同時有效運用及管理銀行的貸款部位，另外也讓資產管理公司及其投資者，能夠獲得符合銀行貸款要求的各種企業貸款，並提供具吸引力的風險調整後報酬。

傳統的私募信貸基金是固定期限封閉式結構，與之不同的是，Muzinich的平行貸款策略是半流動性的，為高資產客戶提供定期的流動性，同時保持對高品質貸款組合的投資佈局。

Muzinich亞太區首席執行官兼亞太區私募信貸主管Andrew Tan表示，很高興能與一銀合作，為台灣市場首次引入平行貸款，台灣投資者對私募信貸這個資產類別，尤其是平行貸款的興趣與日俱增。

一銀自2021年9月開辦高資產財管業務，打造專家團隊並提供各項禮遇優惠，瞄準高資產客戶以開創金融新藍海，至10月底高資產財富管理客戶數2,006戶，管理資產規模(AUM)達2,165億元，管理資產規模排名業界第1，戶數排名業界第2。

