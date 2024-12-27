貨櫃船美線馬士基延漲效應待觀察、歐線運價跌　SCFI今日漲2.94%

▲本周上海出發的美國線運價有較大幅上漲。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司提出的明年元月1日美西線每大箱(40呎櫃)再漲2000美元計畫，由於目前運價已高，加上馬士基航運元月11日才會漲價，有船公司估計多數公司都會跟，歐洲線則已確定不漲，本周每大箱(40呎櫃)運價自5500美元跌到4900美元。今(20)日下午三點上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)則是小漲2.94%，主要漲在美國線。

大型攬貨公司原估明年元月1日美西線運價還會漲，但因馬士基11日才要漲，已有外籍船公司估多數船公司漲不成了，但仍有船公司堅持要漲，實漲多少有待觀察。歐洲線則如預期未漲反跌，主要是歐洲線沒有美東罷工事件做支撐。

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今日SCFI)報2460.34點，上漲70.17點，漲幅2.94%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2962美元，微漲16美元，漲幅0.54%，地中海線每箱3780美元，小漲47美元，漲幅1.26%，美西每大箱4581美元，上漲383美元，漲幅9.12%，美東每大箱6074美元，上漲432美元，漲幅7.66%。

波斯灣線每箱運價1444美元，小漲15美元，漲幅1.05%；南美線(桑托斯)每箱運價5468美元，上漲117美元，漲幅2.19%；東南亞線(新加坡)每箱運價672美元，周跌39美元，跌幅5.49%。