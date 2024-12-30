京城銀喜嫁漲逾半根　永豐金小紅慶祝

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）宣布以50%現金、50%換股合併京城銀（2809），1股京城銀換得26.75元現金與1.15股永豐金，以永豐金上周五（27）23.6元收盤價計算，每股合併價金約53.89元，激勵今（30）日京城銀股價上漲逾半根漲停，來到53.1元，永豐金以24.1元小平高盤開出。

京城銀前身台南企銀，19年前由高雄建設起家的京城集團董事長蔡天贊入主，並邀請友人戴誠志出任京城銀董事長，與擔任副董事長的蔡天贊長子蔡炅廷組成「戴蔡雙搭檔」。

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京城銀從今年4月中就傳出招親，曾與中信金（2891）、永豐金、凱基金（2883）等都接觸過，都卡在價格無法達成共識，今日最後花落永豐金，合併價金約599億元。

至於併購京城銀的資金來源？永豐金規劃發債籌資 50%，大約 300 億元，經試算，雙重槓桿比仍會維持在 125% 以下的水準，不會超過法規上限，合併後轉換的京城銀股分，對於永豐金的稀釋比例約 9.15%。

永豐金合併京城銀具有互補性，京城銀行的66家分行，有48家約73%主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行125家分行，有97家約有77%主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約為四比六，發展更為均衡。

永豐金、京城銀兩者將明（2025）年 3 月 3 日召開股東臨時會之後，才能向金管會送件申請合併，預估正式股份轉換基準日落在明年第四季。