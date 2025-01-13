BDI跌破成本線　海岬型船長約價高於成本價七成、油輪運價也看漲

▲ 裕民海岬型船最多，這一波運價飆漲受惠也最多。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

去年12月2日波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)跌破1300點成本線，至今仍陷在低檔，上周五(10日)指數收在1048點，但裕民航運(2606)高階指出，目前的低檔主要是季節性因素，公司近期簽屬的海岬型船兩年長約，日租近3萬美元，較長本價1,75萬美元高出七成，租家並不看壞市場。

新興航運(2605)旗下的超大型油輪(VLCC)，上個月日租約3.5萬美元，高於成本價1萬美元，雖然較2023年12月的5.99萬美元少了41.57%，但因美國頁岩油將進行增產，估今年油輪運價看漲。

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裕民去年第四季營收42.13億元，雖較第三季的44.69億元減了5.73%，但因第三季有投資集團股票股利收入，估計本業營收相去不遠。公司去年全年營收163.44億元、年增14.00％，創新高。

裕民今年與2027、2028年分別有1艘及2艘6.4萬噸輕便極限型船交船，另上周剛宣布與日本川崎汽船合設公司建造的LNG運輸船，預計2026年交船，毛利率估在四成以上，將可讓公司業績逐年增長。

新興去年第四季營收10.24億元，較第三季的11.00億元季減6.91%，去年全年營收45.44億元，年增5.21%。公司估計本月份超大型油輪運價上調機會高，散裝運價也會逐步回升，業績有望提升。