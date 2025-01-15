快訊／台積電跌15元至1075 台股跌逾百點

美股4大指數漲多跌少，台股今（15日）以22757.46點開出，指數下跌40.06點，跌幅0.18％。不過市場觀望台積電（2330）明（16）日法說會，開盤3分鐘台積電一度跌逾15元至1075元，指數一度跌逾百點失守22700點整數防線。

航空貨運今年長約價加高近九成 全年看現貨價表現

大型航空貨運承攬業者指出，今年長約價大幅加高，美西線每公斤從去年的新台幣80元拉高到150元，航空公司今年貨運獲利能優於去年就看現貨價了，由於電商業者已經學到教訓，調整出貨策略，避開電子業出貨旺季，運價不易暴漲，但目前運費水平較疫前明顯偏高，估計要等2027年星宇航空10架全貨機開始交機後，市場運價才會回歸正常。

輝達近8成員工身價破3300萬 高壓工作陷「金手銬」不敢離職

西班牙馬德里國際創投業者Ruben D.近期在個人領英（linkedin）上披露，輝達（NVIDIA）有78%的員工是百萬富翁（身價逾台幣3300萬元），逾半身價超過2500萬美元（約台幣8.25億元），不過背後有「無情工作文化」，員工因為薪酬與利潤豐厚的股票掛勾下，形成「金手銬」效應無法離開。

美債殖利率飆升！ 00687B、00679B 美債 ETF 還有救嗎？

隨着美國去年12月就業人數增長創九個月來最大，美債殖利率曲線全線上揚。30年期美債收益率一度升破5%，創一年多來首次，而有市場定錨點的十年期國債殖利率也逼近4.8%的高位，值此之際美國債務上限又擺在眼前，難到美債市場真的沒救了嗎？投資人該如何看待現在的長天期國債投資？今天我們從債務上限的角度切入來看債券未來可能的趨勢。

築間申請上櫃案 櫃買中心審議通過

築間（7723）持續拓展海內外版圖，去年全年合併營收近58億元，寫下歷史新高，並於去年9月中旬送件申請上櫃，櫃買中心今（14）日審議通過其上櫃案，法人推估最快今年Q1可望順利上櫃。

2025台股金蛇年 封關、休市及補班時間表一次看

配合金蛇年農曆除夕暨農曆春節，證交所今（14）日指出，1月27日（星期一）至1月31日（星期五）台股休市；農曆年後2月8日（星期六）補行上班，台股不交易也不進行交割作業。

2投信經理人操盤跟單遭金管會解職 公司各挨罰120萬限制業務

2025年首宗投信重大裁罰案出爐！金管會今（14）日公告，國泰金（2882）旗下子公司國泰投信基金經理人操盤跟單裁罰解職，公司罰120萬，並有4大重要懲處措施。

82萬人冷靜！00940再配0.03元 年化配息率逼近4%

擁有82萬股民的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）公告第8次配息，每股配0.03元，以今（14）日收盤價9.16元估計，年化配息率僅約3.94%，逼近4%。

美國股、債見便宜價 法人建議投資定期定額布局

美國新任總統川普即將再度入主白宮，總被外界以「生意人」看待的川普，在即將上任之際，也讓美國股、債市場出現一堆便宜價，如輝達（NVIDIA）短線急跌，法人建議，定期定額介入。

金雞發威！高雄彩券行賣2000萬刮刮樂 連兩日開出百萬獎

高雄市仁武區仁勇路83號1樓「獎都多彩券行」指出，根據代理人葉小姐描述，因為過年快到了特別去拜拜請回一隻金雞，沒想到接連2天就有客人分別刮中「2,000萬超級紅包」的二獎100萬元。