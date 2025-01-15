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快訊／台積電跌15元至1075　台股跌逾百點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（15日）以22757.46點開出，指數下跌40.06點，跌幅0.18％。不過市場觀望台積電（2330）明（16）日法說會，開盤3分鐘台積電一度跌逾15元至1075元，指數一度跌逾百點失守22700點整數防線。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電下跌5元來到1085元，跌幅0.46％；鴻海（2317）維持平盤至174.5元；廣達（2382）下跌1元至268元；陽明（2609）維持平盤來到72元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.16元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲221.16點或0.52％，收在42518.28點；標準普爾500指數上漲6.69點或0.11％，收5842.91點；那斯達克指數下跌43.71點或0.23％，收在19044.39點；費城半導體指數上漲25.91點或0.52％，收5045.95點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 42518.28 ▲221.16 ▲0.52%
S&P500 5842.91 ▲6.69 ▲0.11%
NASDAQ 19044.39 ▼43.71 ▼0.23%
費城半導體指數 5045.95 ▲25.91 ▲0.52%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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