快訊／台積電跌15元至1075　台股跌逾百點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（15日）以22757.46點開出，指數下跌40.06點，跌幅0.18％。不過市場觀望台積電（2330）明（16）日法說會，開盤3分鐘台積電一度跌逾15元至1075元，指數一度跌逾百點失守22700點整數防線。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電下跌5元來到1085元，跌幅0.46％；鴻海（2317）維持平盤至174.5元；廣達（2382）下跌1元至268元；陽明（2609）維持平盤來到72元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.16元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲221.16點或0.52％，收在42518.28點；標準普爾500指數上漲6.69點或0.11％，收5842.91點；那斯達克指數下跌43.71點或0.23％，收在19044.39點；費城半導體指數上漲25.91點或0.52％，收5045.95點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42518.28
|▲221.16
|▲0.52%
|S&P500
|5842.91
|▲6.69
|▲0.11%
|NASDAQ
|19044.39
|▼43.71
|▼0.23%
|費城半導體指數
|5045.95
|▲25.91
|▲0.52%
資料來源：證交所
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