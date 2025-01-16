全家餐飲年薪上看22個月！今年展10家店　開出800個職缺

▲全家餐飲董事長吳勝福。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

全家餐飲（7708）2024全年累計合併營收為23.79億元，年增9.34%，董事長吳勝福也宣布，除年度調薪外還有績效獎金，表現優異平均年薪上看22個月；今年將再開出8-10店，總店數上看80店，對應長期展店準備，預計招募800名以上正職人員，起薪上看4萬元。

全家餐飲董事長吳勝福表示，去年營收成長關鍵來自旗下餐飲品牌堅持採用優質好食材，運用經營連鎖便利商店的集團資源和經營Know how，及善用數據掌握市場趨勢和消費者需求，持續瞄準個人日常食商機。

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感謝去年全體同仁努力付出，吳勝福宣布年度績效考核後，今年平均將會有2-5%調薪幅度，達到每年調薪，另依整體績效及個人表現狀況，年度可領取5-10個月的激勵及績效獎金，也就是表現優異者年薪上看22個月以上。

全家餐飲因應今年展店目標擴大增聘800名員工，新進同仁起薪36,000元起，儲備幹部任用起薪40,000元，每月還可定期參與職能評核，通過者每月職能津貼最高可再多領2,000元，其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，更有機會最快3年晉升店長位階，挑戰年薪百萬以上。

此外，獎金制度包含員工認股，以共享經營成果，以及年終獎金、一年二次考績獎金、月別績效獎金、員工分紅獎金、三節禮金、生日禮金、久任獎金和每月員工享有價值千元以上餐券等，另還規劃旅遊、進修課程補助、外地派駐津貼、員工用餐優惠、員購優惠、年度健檢等福利。

全家餐飲截至去年底總店數達72家，中長期目標將持續擴增達到6個連鎖品牌、200家店舖規模，同時致力打造友善職場環境，今年針對在校實習生和建教生薪資平均調幅3-4%，表現優異者與一般員工相同，可共享月別績效獎金，也鼓勵畢業後留任轉正職，可享年資保留，以22歲大學畢業新鮮人為例，轉任正職三年有機會晉升店長職位，也就是25歲就可能達到百萬年薪目標。同時，今年徵才期望招募一成的樂齡工作夥伴，共同創造一個包容、尊重和充滿活力的友善工作環境。