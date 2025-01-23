新制勞退16億美元委任海外代操　4家受託機構獲選

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局去年針對新制勞退基金，辦理國外委任投資徵選，總額度共16億美元、名額為4家代操業者，近日完成評選並公布結果，未來將密切注意國內外經濟情勢變化，適時辦理國外委託投資後續撥款事宜。

勞動基金運用局表示，辦理新制勞工退休基金113年度第1次國外委任投資「全球永續不動產有價證券型」受託機構遴選，已於1月22日完成評選，4家取得簽約資格的受託機構分別為BlackRock Investment Management（UK） Limited、CenterSquare Investment Management LLC、FIL LIMITED及RREEF America L.L.C.。

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勞動基金運用局指出，本次委任案為國際退休基金首次採用富時已開發市場不動產綠色指數作為參考指數，期望持續引領其他機構投資法人對永續議題的重視。

勞動基金運用局說，勞動基金規模成長迅速，為獲取長期穩健收益，均審慎研訂資產配置計畫，布建全球金融市場。

鑑於金融局勢瞬息萬變，期透過委任不同投資風格國際資產管理機構，借重其專業管理能力及豐沛研究資源，達成分散基金風險及提升基金投資收益目標，未來將密切注意國內外經濟情勢變化，適時辦理國外委託投資後續撥款事宜。