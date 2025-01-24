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大南屯房市有感回溫　在地房仲曝「首購剛需強勁」　

▲▼ 嶺東,建功自辦重劃區,南屯,新案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯區買賣大宗的首購族群分為兩個不同方向，其一是同樣為南屯的嶺東商圈、另一個則是五期與黎明、河南商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南屯區的房市無論是在首購市場還是換屋市場，即便在打炒房政策下，仍展現出強勁動能，尤其大南屯區域內新興重劃區與成熟商圈相輔相成，使得南屯在整個房地產版圖中占有一席之地。

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南屯區包含未來重點重劃區13期，13期規劃整齊、公共建設完善，吸引了眾多購屋者詢問，永義房屋台中大業大墩加盟店店東王昱能就說：「近期換屋族詢問較多的是以13期為中心的周邊房市，相較其他重劃區，13期相對生活機能佳、交通佳，因此詢問度很高。」

不過買賣大宗的首購族群則分為兩個不同方向，其一是同樣為南屯的嶺東商圈、另一個則是五期與黎明、河南商圈，總價部分預算都是落在1500~1800萬元上下，差別就在屋齡新舊。

▲▼ 嶺東街景,忠勇路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲以大南屯來說利多還有市政路打通，未來對嶺東地區的交通幫助非常大。（圖／記者陳筱惠攝）

王昱能表示：「嶺東約12年前重劃區啟動後，當時總價約600萬元就可入手，近期新成屋總價已來到1300萬至1500萬元之間、而三房則介於1700萬至1800萬元，即便漲價力道強勁，但價位對於購屋族群來說仍具吸引力。」

王昱能說：「以大南屯來說利多還有市政路打通到工業區，其中打通到西屯區的安和路，大家過去比較注重西屯利多，實際上安和路與忠勇路是同一條，對嶺東地區的交通幫助非常大，這些公共建設也是購屋族可以關注的。」

▲▼ 13期重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲13期相對其他重劃區擁有生活機能佳、交通佳優勢，因此換屋族的詢問度很高。（圖／記者陳筱惠攝）

而五期與黎明、河南商圈一帶的中古屋市場，屋齡30年左右物件，總價也落在1300萬至1500萬元之間，雖然屋齡較高，但因機能成熟、生活便利，特別是大墩路與河南路沿線的捷運生活圈，吸引不少有地緣性的上班首購族出手，也成為小資族的首選。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永義房屋台中大業大墩加盟店店東王昱能認為南屯區生活機能佳，目前不論是首購族、換屋族都有出現買盤。（圖／業者提供）

以目前市況來說，王昱能表示：「其實南屯區因發展成熟，去年9月受到政策影響交易量有下滑，但交易量影響相對比較小，尤其12月時已經有感回溫，相較11月大約多50%交易，目前屋主可接受小幅度的議價，不論是首購族、換屋族都有出現買盤。」

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