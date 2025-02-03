蛇年開工！勞工最想對老闆說「幫我調薪」　盼加薪7%起跳

▲員工盼能加薪（示意圖／記者劉維榛攝）

記者廖婕妤／台北報導

春節假期結束，迎接蛇年開工第一天，根據求職網站調查，勞工最在乎能否調薪，平均希望能調薪7.2％，若以官方經常性薪資估算約為增加3341元；若是換新工作期望待遇則為44610元。

根據yes123求職網調查顯示，迎接新春開工第一天，一見到老闆，員工最想說的話，排名首位的就屬這一句「可以幫我調薪了嗎」，其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了」、「太小氣了，年終分紅太少」。

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「薪水變多」是大多數上班族的心聲，調查發現，平均希望在農曆蛇年，公司能替自己調薪7.2%；甚至有31.8%期望，幅度在「一成(含)以上」，若以官方經常性薪資46,401元估算，大概平均希望每個月薪水能多3,341元，再換算成日薪，每天收入約增加111元。

相較下，假如在蛇年換新工作，對於履歷表上所填寫的「期望待遇」，本次調查更發現，整體平均值落在44,610元，高於去年的43,591元，等於多了1,019元，增幅為2.3%。

調查顯示，合計有78.4%的企業表態，在「農曆蛇年」後有加薪計劃，高於去年同期的73.6%，只是其中又分成61.7%屬於「績效式加薪」，僅有16.7%屬於「齊頭式加薪」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性邊境解封時代，企業營運開始觸底反彈，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌指出，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁共體時艱，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失，避免持續缺工困境。