陽明看今年海運變數多挑戰大　萬海認為「戰後重建商機」可期

▲航運界春節團拜上，左四起航港局局長葉協隆、交通部次長林國顯，全國船聯會理事長蔡豐明、船聯會監事會召集人張衍義率航運界領袖向大家拜年。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運董事長蔡豐明今（7）日上午在海運界出節團拜上表示，今年貨櫃船運市場變數很多，挑戰業很大，如果紅海危機解除市場運力是有過剩問題，公司會以穩健和謹慎態度面對海運波動，並根據市場需求做好船隊調度；萬海運航運總經理謝福隆則表示，市場發展估計還需要觀察幾個月，不過從租船市場看，對船噸需求還是很高，關稅造成的供應鏈移轉對東南亞市場有利，以哈與俄烏戰後重現需求可以期待。

蔡豐明指出，美國總統川普的關稅政策「一日三變」，對航商來講是非常大的挑戰，需要時間來觀察；以哈停火進展第二季來看會比較準確，公司目前是以不變來應萬變。

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▲左起交通部次長林國顯、全國船聯會理事長蔡豐明在團拜上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

航運業非常有韌性，對於氣候變遷、AI議題，陽明積極應對並導入AI，期待加強AI應用，提升營運效率，降低營運成本，以獲取更大利潤。

交通部航港局在海運人才培育上非常積極，海員新星計畫陽明、長榮、萬海等都有積極參與；港務公司在新燃料加注也積極規劃投資，感謝政府對海運的大力支持，並將在今年推動港埠建設升級。

謝福隆指出，目前租船市場需求依然熱絡，尤其是6千到1萬箱（20呎櫃）的貨櫃船，川普的關稅政策讓供應鏈移轉到東南亞，對萬海有利，紅海復航後雖有船噸過剩壓力，但今年經濟看好，戰後重建物資運送可期，也有好的一面。

交通部次長林國顯在致詞時指出，航運業有維安的能力，港務公司推動智慧航安與智慧轉型，將為替代能源建立加注設施，川普的關稅政策是為開啟談判，不是最後目的，會反應在貨物變化與移動，相信海運界會在危機中找到好商機。