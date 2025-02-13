台南副都心擁小巨蛋利多　在地：剛需等不到價格下修

▲東區是台南市中心，也是房價最高的區域之一，雖然去年9月央行祭出第七波信用管制，因區域生活機能成熟，價格還是持穩不墜。（圖／永慶不動產台南崇明加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

東區是台南市中心，也是房價最高的區域之一，雖然去年9月央行祭出第七波信用管制，導致交易量下滑，但有不少重大建設支撐，加上區域生活機能成熟，價格還是持穩不墜，專家表示，剛需族群等不到價格下修，陸續出籠購屋，以總價千萬元最搶手。

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▲東區有崇明國中、崇明國小等名校，還有文化中心設立，生活圈藝文活動多，文教機能發達。（圖／永慶不動產台南崇明加盟店提供）

永慶不動產台南崇明加盟店東洪尉展表示，台南近年有南科效應，房市發展熱絡，帶動房價不斷攀升，東區有崇明國中、崇明國小、崇學國小、忠孝國中等名校，還有文化中心設立，生活圈藝文活動多，文教機能發達，一直是台南知名文教區，連帶買賣交易量也在台南名列前茅，房價更是台南最高。

洪尉展表示，去年Q4台南各行政區以東區的交易量表現最亮眼，建物移轉量達978棟，季增率高達70.98%，除了有文教優勢外，因學區宅需求穩定，最近還有林森多目標立體停車場完工，解決市中心難停車的窘境。

▲未來小巨蛋完工後，可大幅促進人流與經濟效應，讓該區發展相當受矚目，吸引不少民眾來東區購屋。（圖／永慶不動產台南崇明加盟店提供）

此外，台南民眾期待已久的小巨蛋，即將落腳東區南台南副都心第一期區段徵收區，附近有台南機場、高鐵台南站及未來捷運線等，未來小巨蛋完工後，可促進人流與經濟效應，讓該區發展相當受矚目，吸引不少民眾來東區購屋。

根據實價登錄顯示，目前南台南副都心新建案單價約4字頭，吸引不少喜歡新屋的首購族，以新青安方案購屋。

▲永慶不動產台南崇明加盟店東洪尉展表示，不少剛需自住客等不到價格下修，已陸續出籠購屋。（圖／永慶不動產台南崇明加盟店提供）

至於周邊中古大樓，屋齡約25年、3房總價1000萬元上下，換算單價約30萬元，購屋門檻相對較低，也有不少換屋族會因生活機能入手。

洪尉展表示，近期買氣冷颼颼，相對去年上半年，成交量重挫約5成，不過價格鬆動幅度不大，不少剛需自住客等不到價格下修，已陸續出籠購屋。

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